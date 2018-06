“Jaou Tunis 2018” adopte la philosophie des quatre éléments

Le principe introduit par la philosophie grecque antique selon laquelle l’univers serait composé de quatre éléments de base, Eau, Terre, Feu et Air, est repris par la manifestation artistique “Jaou Tunis 2018” tout en ajoutant un cinquième élément, celui du Silence, en paradoxe avec le brouillage dans le contexte actuel du monde où nous vivons.

Pour ce 5ème épisode prévu du 27 Juin au 1er Juillet prochain, “4 lieux insolites seront exploités d’une manière subversive et intelligente à travers 4 visions particulières de 4 jeunes curatrices tunisiennes”, a déclaré Lina Lazaar, commissaire de Jaou Tunis devant les médias présents dimanche soir à la médina de Tunis à la conférence de présentation de cet événement annuel.

Les quatre éléments de l’univers seront adoptés et répartis, à travers une lecture artistique novatrice et repensée, sur l’ancienne Bourse du travail Tunis Marine (Le Silence), l’église de l’Aouina (l’Eau), l’imprimerie Ceres à Montplaisir, communément appelée el Matbaa (le feu), Dar Baccouche ou Bab Menara (L’Air) et Tourbet Sidi Bou Khrissane (La Terre) à la médina de Tunis.

La commissaire de Jaou Tunis a présenté un événement à travers lequel elle oeuvre à promouvoir la pratique des arts visuels en Tunisie en y invitant, à chaque édition, de jeunes artistes de toutes les disciplines artistiques.

Créé en 2013 par Lina Lazaar qui se présente en tant qu’experte en art contemporain, Jaou Tunis rassemble notamment des artistes, galeristes, experts et collectionneurs d’œuvres d’art tunisiens et étrangers. Des oeuvres uniques et insolites de 37 artistes tunisiens et étrangers seront présentées sur les quatres lieux de Jaou Tunis qui bénéficie de l’appui de partenaires privés et institutionnels européens à l’instar de l’Institut Français de Tunisie (IFT) et l’Union Européenne.

Amel Ben Attia, Aziza Harlem, Khadija Hamdi Soussi et Mariem Ben Salah sont les 4 commissaires d’exposition dans ce nouveau rendez-vous annuel. Partant des quatre éléments de l’univers, chacune des commissaires sélectionnées cette année a été invitée à concevoir des concepts susceptibles de sensibiliser les visiteurs des quatre pavillons quant à l’importance du patrimoine en tant que mémoire collective unissant les gens.

Parmi les 4 pavillons de Jaou Tunis, l’imprimerie Cérès ou “el matbaa”, constitue un espace chargé d’histoire datant de 1971. Autour de l’élément “Feu”, les oeuvres seront installées au sein de cet édifice de plus de 900m2 pour embrasser le décor du lieu abritant un patrimoine artistique et industriel peu connu. Pour la première fois, l’imprimerie sera ouverte aux visiteurs pour voir la “Roland RZK2”, la plus ancienne des machines d’impression, pesant plus de 10 tonnes.

Le patrimoine tunisien et la Méditerranée en tant qu’espace qui nous unit et nous sépare à la fois, seront les composantes sur lesquelles s’articule Jaou Tunis 2018 perpétuant une démarche organisationnelle instituée depuis sa création en 2013 et qui n’a cessé d’évoluer au fil des éditions.

Entre performances, expositions et conversations artistiques, l’aventure commencera par la Bourse du travail à Tunis Marine et prendra fin sur les hauteurs de Sidi Bou Saïd pour une tournée à travers six galeries de la Banlieue nord, un rituel chez Jaou Tunis qui marque la fin des festivités par la visite d’expositions d’artistes généralement émergents.

Programme général (line-up détaillé disponible sur le site www.jaou.tn)

Mercredi 27 juin :

L’ancienne Bourse du Travail à Tunis Marine

– 19h30: Performance théâtrale mise en scène par Bahamas Aloui et interprétée par 6 artistes: “Orchestre symbolique – Symphonie des silences”

– 21h00: Concert du groupe Dendri: “Stambeli mouvement”

Jeudi 28 Juin

L’église de l’Aouina à l’Aouina (18h30)

– Vernissage du Pavillon “Eau” avec la participation de 8 artistes

– Performance “So something happened, get over it; no, nothing happened, get with it” par Ligia Lewis et Colen Self

Vendredi 29 juin

L’imprimerie Ceres “el matbaa”, à Montplaisir (18h00)

– Vernissage du Pavillon “Feu” avec la participation de 11 artistes

– Performance “Curtains” par Asmahan Tlig & Haythem Achour (Ogra)

Place Barcelone, LE 15* (20h15)

– Conversation du pavillon “Feu”: Yasmina Reggad avec Joachim Ben Yakoub

Samedi 30 juin

L’église de l’Aouina à l’Aouina (10h30)

– Conversation entre un duo et un trio d’artistes

– Performance “So something happened, get over it; no, nothing happened, get with it” par Ligia Lewis et Colen Self

Tourbet Sidi Boukrissan à Bab Menara (18h00)

– Vernissage du pavillon “Terre” avec la participation de 10 artistes

– Conversation avec Hedi Khelil, Moataz Nasr, Tarek Zaki et Yazid Oulab

Dar Baccouche à Bab Menara (19h30)

Vernissage du pavillon “Air” avec la participation de 11 artistes

Dimanche 1er juillet

Ennejma Ezzahra Sidi Bousaid (10h00)

– Conversation avec Olivia Erlanger

Tour de galeries à la Banlieue nord (11h00)

– Kalyste, El Marsa Gallery, Ghaya Gallery, A.Gorgi, Selma Ferrari et le Violon Bleu