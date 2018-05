Cinémathèque Tunisienne : Cycle de projections à thèmes pour le Ramadan

Un cycle de projections à thèmes de films des quatre coins du monde est prévu pour le mois de Ramadan dans les salles Omar Khelifi, Tahar Cheriaa et Sophie Gholli, de la Cinémathèque Tunisienne à la Cité de la culture à Tunis.

Le résumé de ce programme est donné par la Cinémathèque Tunisienne, sachant que le programme détaillé de ce cycle de projections est actualisé, au fur et à mesure, sur sa page facebook.

Entamé jeudi, ce programme fait la part belle à la musique avec un cycle intitulé “Trois Divas de la Chanson Française: Piaf, Dalida, Barbara” qui regroupe des films populaires qui relatent les destinées de ces femmes artistes: “Barbara” de Mathieu Amalric, “La Môme” de Olivier Daham et “Dalida” de Lisa Azuelos.

La danse est mise à l’honneur avec un cycle intitulé “de Hollywood à Bollywood”, une invitation au voyage d’Est en Ouest et du Nord au Sud, à travers des comédies musicales hautes en couleurs, comme “La Famille Indienne” de Karan Johar et “Chantons Sous La Pluie” (Singing In The Rain) de Stanley Donen & Gene Kelly.

Dans le cadre d’un cycle dédié à la danse orientale, sera présent l’algérien Hamid Benamara avec son film “Hizam”. Sont également prévus des films comme “Satin Rouge” de Rajaa Amari, “La Graine et le Mulet” de Abdellatif Kechiche ou ” Wathever Lola Wants ” de Nabil Ayouch.

Un vent de la spiritualité soufflera sur cette ambiance festive avec un cycle comme Cinéma et Soufisme qui comprendra surtout des documentaires tunisiens tels que “Wejd” de Mahmoud Ben Mahmoud et Gharsallah de Kamel Laaridh, alors que la Représentation du Désert au Cinéma entrainera le public dans une quête mystique avec des films comme “Baliseurs du Désert” de Nacer Khémir.

De la méditation à l’éveil des consciences des films comme “Les Dupes” de Taoufik Salah ou “Remparts d’Argile” de Jean Louis Bertucelli feront preuve d’un engagement politique.

A l’approche de la coupe du monde de football, alors que Ramadan battra son plein, l’écran de la cinémathèque deviendra le terrain d’enjeux footballistiques avec le cycle intitulé “Un Monde de Foot” qui sera rehaussé par la présence d’anciens sportifs et entraîneurs tunisiens de renom.

A l’heure du Festival International du Film d’Animation d’Annecy, la Cinémathèque Tunisienne se mettra au diapason de l’actualité d’un genre qui connaît un réel essor sous nos cieux avec des auteurs comme Nadia Raïs, Lotfi Mahfoudh et Alaeddine Abou Taleb.

A cette occasion, un hommage sera rendu à un pionnier du cinéma d’animation en Afrique Mustapha Alassane, dont les films restaurés seront prêtés par la Cinémathèque Afrique, ainsi qu’à Norman Mac Laren, dont les courts métrages seront présentés avec le concours de l’ambassade du Canada à Tunis.

Accompagnant l’inauguration du Musée d’Art Contemporain de la Cité de la Culture, le cycle Cinéma et Art plastiques permettra d’aller à la rencontre de grands peintres comme Van Gogh, Picasso, Frida Kahlo, dont les biographies romancées tentent de saisir la motivation profonde de l’acte artistique.

Pour clore le mois en beauté, le critique et spécialiste du film noir, Rui Noguera sera l’invité de la Rétrospective Jean-Pierre Melville pour une immersion dans l’univers du grand auteur du cinéma policier.