Elections municipales Tunisie 2018 : Plusieurs infractions enregistrées à Kasserine

Les observateurs du Centre Tunisien Méditerranéen (TUMED) ont relevé, dimanche, plusieurs infractions électorales dans plusieurs bureaux de vote dans la région de Kasserine depuis le démarrage de l’opération de vote et jusqu’à 14h30.

Ces infractions consistent essentiellement en la présence de représentants des listes candidates devant les bureaux de vote qui ont tenté d’influencer les électeurs.

Plusieurs têtes de listes ont été également présents devant les bureaux de vote et ont tenté d’inciter les électeurs à voter en leur faveur dans les centres de Doghra, Ariche, Douleb et Charguia relevant de la municipalité de Kasserine, a indiqué le coordinateur du TUMED, Bassem Salhi, à la correspondante de l’agence TAP qui a ajouté que d’autres infractions ont été relevées dont la non actualisation des listes des électeurs par l’instance régionale des élections, ce qui a empêché plusieurs électeurs d’effectuer leur droit électoral dans la circonscription de Sbiba.

De son côté, le secrétaire général de l’organisation “Atide” à Kasserine, Jalel Aloui, a déclaré que les observateurs de l’organisation ont relevé des infractions consistant en la présence d’une société de sondage d’opinion qui se trouvait devant les bureaux de vote de Chebbi, Charguia et el Manar en plus des représentants des listes partisanes, de coalition et indépendantes aux alentours de plusieurs bureaux de vote qui tentaient d’influencer les électeurs.