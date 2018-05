Tunisie – Météo : Passages nuageux sur l’ensemble du pays

Un vent fort à violent dont la vitesse va dépasser 100 km/h, va souffler sous forme de rafales au nord, au centre et dans les régions côtières. La vitesse du vent va se réduire relativement d’ici la fin de la journée.

Ciel parfois nuageux avec pluies isolées et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre, ces pluies seront localement intenses sur l’extrême nord avec possibilité de chutes de grêle par endroits durant la matinée.

Mer grosse à très grosse sur le nord, très forte à très agitée sur les côtes Est et très agitée à agitée dans le golfe de Gabès. Températures maximales comprises entre 15 et 20°C au nord et dans les hauteurs ouest et entre 21 et 26°C dans le reste du pays.

Prévisions pour Vendredi 4 Mai 2018:

Des passages nuageux sur la plupart des régions seront progressivement abondants sur le nord avec pluies isolées. Vent de secteur Ouest fort de 60 à 80 km/h près des côtes nord et modéré à assez fort de 20 à 35 km/h ailleurs, puis se renforçant relativement l’après-midi sur les côtes Est.

Mer grosse à très forte sur le nord et houleuse à localement agitée sur les côtes Est.

Températures maximales comprises entre 18 et 23°C au nord et dans les hauteurs et entre 24 et 29°C ailleurs.