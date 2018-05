Tunisie : L’UGTT est déterminée à imposer le respect des conventions signées avec le gouvernement (Tabboubi)

” L’union générale tunisienne du travail (UGTT) est déterminée à imposer le respect des conventions conclues avec le gouvernement “, a souligné, mardi, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi dans son discours prononcé au palais des sports d’El Menzah à l’occasion de la célébration de la fête du travail.

Tabboubi a souligné la nécessité de mettre en œuvre dans les plus brefs délais les conventions conclues avec le gouvernement, notamment, celles relatives au redéploiement des fonctionnaires publics, l’éradication de l’emploi précaire et la régularisation de la situation des ouvriers de chantiers et des enseignants suppléants conformément aux procès d’accord signés.

Dans ce cadre, il a tenu les autorités pour responsables de la non protection des établissements scolaires et sanitaires où des violations ont ciblé des enseignants, des agents publics et des cadres de la santé.

Le secrétaire général de l’UGTT a mis l’accent sur l’importance du dialogue entre le gouvernement et ses différents partenaires sociaux comme choix stratégique pour la gestion des questions d’ordre économique, social et politique, rappelant la création du conseil national du dialogue social qui sera le cadre idoine pour les négociations.

Tabboubi a appelé le gouvernement à mettre en œuvre le procès d’accord issu de la séance du travail du 27 novembre 2017 relatif à la publication des décrets lois d’application du conseil national du dialogue social et à augmenter, dans les plus brefs délais, le salaire minimum des retraités au titre de 2017 et de 2018, outre la régularisation de la situation des bénéficiaires du mécanisme 16 et du mécanisme 20 ainsi que celle des ouvriers de chantier recrutés depuis 2010.

Il a, en outre, appelé à l’augmentation de la prime attribuée aux contractuels dans le domaine de l’enseignement des adultes à partir de janvier 2018, à mettre en œuvre les conventions relatives à la révision des statuts de la fonction publique et des établissements publics et à appliquer les accords concernant les médias publics pour développer ce secteur.