 KFC Tunisie ouvre son second restaurant à La Marsa

La célèbre enseigne internationale KFC, bannière phare du 1er groupe mondial de restauration YUM! Brands, a ouvert à La Marsa son deuxième restaurant en Tunisie en organisant un événement dédié à ses clients. KFC Tunisie a en effet voulu remercier ses fans en les invitant à découvrir son second point de vente en avant-première.

Proximité, Valeur fondamentale de KFC

Ayant constaté la grande affluence des Tunisiens pour partager un bon moment entre amis ou en familles autour de son fameux “poulet frit aux 11 herbes et épices, et au secret bien gardé du Colonel Sanders“, KFC renforce sa présence en Tunisie en inaugurant un deuxième restaurant à La Marsa Plage, trois mois après l’ouverture de son premier point de vente aux Berges du Lac 1.

Situé sur l’avenue Habib Bourguiba à La Marsa, au bord du fameux boulevard réputé pour rassembler grands et petits afin de profiter de la vue sur la plage, à proximité du fameux Safsaf, ainsi que de la station de train TGM, le second restaurant de KFC a été pensé pour être encore plus proche de ses clients.

Et face à l’engouement dont s’est réjouie l’enseigne pour ses recettes originales et son poulet tunisien frais, KFC Tunisie a annoncé à l’occasion de cette nouvelle ouverture l’introduction de sa fameuse recette du “poulet spicy croustillant“ et sa délicieuse et fraîche salade de chou “coleslaw“, afin de satisfaire les goûts gourmands de ses clients qui l’ont passionnément réclamé.

Une préouverture dédiée aux clients de l’enseigne

Ouvert depuis janvier 2018, les longues files d’attente qui se sont formées depuis l’inauguration du premier point de vente ont inspiré KFC Tunisie qui a tenu à mettre à l’honneur son plus grand atout : sa clientèle. A cette occasion, l’enseigne a décidé de chouchouter ses fans en leur faisant découvrir en avant-première leur nouveau restaurant et de leur faire goûter avant tout le monde ses nouveaux produits.

Un jeu sur la page Facebook de l’enseigne a été lancé deux semaines plus tôt, pour sélectionner les heureux vainqueurs qui ont assisté à la préouverture du second point de vente. KFC Tunisie a également pris l’initiative d’inviter quelques personnes ayant exprimé des avis parfois critiques sur les réseaux sociaux, afin de leur offrir une nouvelle occasion de tester ses produits.

En privilégiant ses clients avec un événement entièrement dédié à eux, KFC place ses clients au centre de ses attentions, et démontre que leur satisfaction demeure au cœur de ses préoccupations.

Cette rencontre, tenue dans une ambiance festive et conviviale, a aussi été l’occasion pour l’équipe de KFC Tunisie d’échanger avec ses clients, de leur rappeler ses normes internationales de qualité, ses procédures et ses standards très stricts en termes d’hygiène et de sécurité alimentaire.