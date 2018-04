Tunisie – Municipales : L’observatoire Chahed inquiet du nombre et de la nature des violations commises pendant la campagne

L’Observatoire pour le contrôle des élections et le soutien des mutations démocratiques (Chahed) s’est dit “très inquiet” du nombre et de la nature des violations commises en période de campagne pour les élections municipales qui a démarré le 14 avril et se poursuit jusqu’au 4 mai prochain.

Dans un communiqué mercredi, l’observatoire précise que ses coordinateurs et observateurs, déployés dans toutes les circonscriptions électorales, ont notamment constaté des violations liées à la non-neutralité de l’administration. Ils ont signalé la présence du ministre de la culture en sa qualité, à l’ouverture d’un “festival électoral” pour le compte de son parti à la municipalité de Rjim Maatoug (Kébili), le 15 avril.

L’observatoire déplore la présence, dans certains réunions de partis politiques, d’un discours incitant à la haine et à la violence dans les municipalités de Mornag et Radès, les 14 te 15 avril 2018.

Sur une liste candidate dans la municipalité de Metlaoui, seules les photos des candidats hommes étaient affichées, celles des femmes n y figurent pas, signalent les observateurs.

L’observatoire Chahed constate, également, la tenue de réunions sans que le l’instance électorale ne soit informée, le non respect des délais de leur tenue, et le non respect du temps accordé aux activités électorales.

L’équipe de l’observatoire dénoncent le phénomène de destruction des affiches électorales dans de nombreuses circonscriptions (Makthar et El Krib, Ariana ville, Raoued, Tozeur….)