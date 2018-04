Sommet d’Al Qods : BCE appelle à dynamiser l’action arabe commune dans le règlement des conflits régionaux

Le président de la République Béji Caid Essebsi a appelé à la nécessité de dynamiser l’action arabe commune, soulignant le rôle historique de l’Umma arabe dans la résolution des conflits régionaux face aux dangers de l’extrémisme et du terrorisme.

Dans une allocution prononcée à l’occasion du 29ème sommet de la Ligue arabe d’Al Qods qui se tient à Dhahran (Est de l’Arabie Saoudite), le chef de l’Etat a indiqué que cette réunion de haut niveau se tient à un moment crucial où le zone arabe fait face à de grands défis et à des crises inédites qui constituent une menace réelle pour la sécurité, la stabilité et le développement de la nation arabe.

Essebsi a passé en revue les conflits et l’escalade dangereuse à l’échelle régionale depuis le dernier sommet d’Amman, qui, selon ses propos, se sont aggravés sans pour autant avoir été désamorcés durant le précédent sommet, formant l’espoir de voir cette 29ème rencontre soit concrétisée par des résolutions au service de la paix.

Le Chef de l’Etat a affirmé que le peuple palestinien qui milite pour recouvrer ses droits nécessite, plus que jamais, une position ferme et unifiée dans les instances régionales et internationales pour soutenir ses demandes légitimes de mettre fin à la colonisation israélienne. Il s’agit de faire cesser les violations en terre sainte, et ce, pour un Etat souverain et indépendant avec Al Qods Al Charif pour capitale, conformément aux résolutions internationales et à l’initiative de paix arabe.

Passant en revue les efforts nationaux et internationaux destinés à mettre fin aux conflits dans de nombreux pays arabes, Essebsi a rappelé que cette responsabilité historique incombe avant tous aux Arabes eux-mêmes.

Il a rappelé que la Tunisie a présenté, en coordination avec les frères Algériens et Egyptiens, une initiative d’aide aux frères libyens pour parvenir a un règlement politique global par le dialogue et la concorde dans un cadre onusien et conforment aux accords politiques de Skhirat (Maroc).

Le président de la république, a, par ailleurs, fait remarquer que la poursuite de la crise en Syrie et ce qu’elle a généré comme tragédie humaine et des dégâts sans précédent, nécessite une véritable action pour aider le peuple syrien à recouvrer sa sécurité et sa stabilité et à rebâtir son avenir.

Le Chef de l’Etat a fait part de sa forte préoccupation face à la détérioration de la situation en Syrie suite aux frappes militaires ciblant vendredi des sites syriens, appelant à ce titre la mobilisation des tous les efforts au niveau international pour éviter l’escalade et trouver une solution politique globale à la crise.

Concernant le Yémen, Essebsi a appelé toutes les parties à privilégier le dialogue politique pour parvenir à la réconciliation tout en préservant l’unité et du pays.

Il a condamné avec fermeté les attaques aveugles perpétrées en territoire saoudien, prévenant par ailleurs que le terrorisme demeure le plus grand danger pour la stabilité, la sécurité et le développement des pays arabes.