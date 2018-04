Municipales 2018 – Tunis 1 : Des déclarations électorales refusées pour inadéquation du contenu

L’instance électorale régionale (IRIE) de Tunis 1 a réservé 212 espaces d’affichage pour toutes les circonscriptions relevant de la municipalité de Tunis et 19 espaces pour la circonscription de Sidi Hassine.

Le président de l’IRIE de Tunis Salah Riahi a affirmé à la TAP que dans la circonscription de Sidi Hassine, jusqu’à samedi à 11h.00, quatre listes candidates étaient présentes. Les déclarations électorale de deux listes ont été invalidées à savoir “Sidi Hassine d’abord” (indépendante) et une liste du mouvement Ennahdha.

Dans la même circonscription, la liste de Nidaa Tounes s’est vue refuser l’affiche.

Dans la municipalité de Tunis, le responsable a indiqué que six listes ont été présentées et que seulement l’affiche et la déclaration de ” Tunis, ma ville” (indépendante) et celles de la liste d’Ennahdha ont été retenues.

Il a ajouté que les déclarations de Nidaa Tounes, l’Union populaire républicaine et le Front populaire n’ont pas été acceptées pour inadéquation du contenu.

Evoquant les raisons derrière l’invalidation de la déclaration électorale centrale du Front populaire, le responsable a insisté sur le droit de l’instance électorale de vérifier le contenu du document, qui a comporté des accusations de corruption et de favoritisme partisan à des responsables municipaux toujours en exercice.