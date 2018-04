Judo – Championnats d’Afrique : La Tunisie remporte le titre continental

La sélection tunisienne de judo a remporté le championnat d’Afrique en totalisant 15 médailles (5 en or, 4 d’argent et 6 de bronze), au terme de la 3e journée, disputée samedi au palais des sports d’El Menzah.

La sélection algérienne s’est classée à la 2e place avec 16 médailles (4 en or, 3 d’argent et 9 de bronze) devant le Maroc, 3eme avec 10 médailles (4 en or, 3 d’argent et 3 de bronze).

L’athlète tunisienne Nihel Cheikhrouhou a décroché samedi la médaille d’or de la catégorie open en s’imposant en finale devant la Sénégalaise Monica. Elle avait dominé auparavant la Camerounaise Mbala avant de battre en demi-finale la Sud-Africaine Onel.

Olfa Saoudi a remporté également la médaille d’or du 48 kg en s’imposant devant la Burkinabé Salimata avant d’éliminer en demi-finale l’Algérienne Hajer Msarem et de battre en finale la Marocaine Aziza Chakir.

Fraj Dhouib (60 kg) a décroché la médaille d’argent en écartant l’Algérien Slim Rebahi avant de concéder la défaite en finale devant le Marocain Issam Bassou.

Hela Ayari (52 kg) a obtenu la médaille d’argent de sa catégorie en s’imposant devant l’Egyptienne Nourane Adem en quart de finale et face à l’Algérienne Meriem Moussa en demi-finale avant de s’incliner en finale devant la Marocaine Fatima Ezzahra.

Faycal Jaballah s’est contenté lui de la médaille de bronze (+100 kg) après son élimination en quart de finale par le Camerounais Dollasem et sa victoire devant l’autre Camerounais Saydou.

Les athlètes de la sélection nationale avaient décroché quatre nouvelles médailles (1 or et 3 bronze), vendredi, lors de la deuxième journée.

La médaille d’or a été l’œuvre de Mariem Bejaoui (63 kg) tandis que celles de bronze sont revenues à Nesria Jelassi (-57 kg), Ghofrane Khelifi (57 kg) et Abdelaziz Ben Ammar (-81 kg).

Les judokas tunisiens avaient remporté, lors de la journée inaugurale, six médailles (2 en or, 2 d’argent et 2 de bronze).

L’or est revenu à Nihel Cheikhrouhou (+78 kg) et Fayçal Jaballah (+100 kg), l’argent à Sarra Mzoughi (-78 kg) et Oussama Snoussi (-90 kg) et le bronze à Nihel Bouchoucha (-70 kg) et Anis Ben Khaled (-100 kg).

Pas moins de 174 judokas représentant 26 pays prennent part à ces championnats d’Afrique auxquels la Tunisie est représentée par 18 athlètes (9 filles et 9 garçons).