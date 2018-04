Tunisie – Ben Guerdane : Ville symbole de la victoire sur le terrorisme

Symbole de résistance et de victoire sur le terrorisme, la ville de Ben Guerdane rappelle la bravoure, l’héroïsme et le patriotisme des forces militaires et sécuritaires et de la population locale, lorsqu’elles avaient mis en échec, le 7 mars 2016, les plans des groupes terroristes de Daech qui avaient tenté d’assaillir une caserne militaire et deux districts de la sûreté et de la garde nationale.

Lors de cette bataille, les affrontements ont fait 50 morts dans le camp des terroristes et 13 martyrs parmi les sécuritaires et militaires. Sept civils ont aussi trouvé la mort et Sept assaillants ont été arrêtés au cours de l’opération.

Cette épopée a écrit une nouvelle page dans l’histoire militante du peuple tunisien pour la gloire et l’intégrité du pays d’où il a été décidé de décréter le 7 mars de chaque année, ” Journée nationale de la victoire sur le terrorisme “.

Créée en 1906, la municipalité de Ben Guerdane représente la plus ancienne ville du gouvernorat de Médenine et la plus vaste, couvrant une superficie de 4990 km2.

L’activité économique y est basée principalement sur les échanges commerciaux avec la Libye à travers le poste frontalier de Ras Jedir ainsi que sur l’agriculture, l’élevage et la pêche.

La ville offre plusieurs opportunités d’investissement notamment dans le tourisme et les substances utiles (argile, roches, sels minéraux,…).

Sur 79910 habitants à Ben Guerdane, 32212 sont inscrits au registre électoral et devront se rendre aux urnes, le 6 mai prochain à l’occasion des élections municipales, pour élire 30 représentants au conseil municipal. Neuf listes candidates sont en lice dont trois partisanes (Nidaa, Ennahdha et Al Irada), cinq indépendantes et une de coalition (Union civile).

Les habitants attendent du nouveau conseil municipal de promouvoir la destination de Ben Guerdane surtout après qu’elle a été inscrite en septembre 2017 ville touristique qui allie à la fois le désert, la mer et un riche patrimoine culturel.

Ils espèrent, également, le parachèvement de la zone industrielle pour résorber le chômage et réduire la dépendance au commerce lié au point de passage de Ras Jedir.

La création d’une zone d’activité logistique constitue l’une des revendications urgentes de la population de Ben Guerdane en vue de rétablir la position de la ville dans le circuit économique.

D’autres attentes concernent le traitement des problèmes liés au manque d’équipements collectifs (assainissement, éclairage public, eau potable), ainsi que des moyens de loisirs dont des espaces pour familles, des maisons de jeunes et des clubs pour enfants, une solution pour protéger ces catégories de l’extrémisme et du terrorisme.

Le 7 mars 2017, et à l’occasion de la commémoration des événements de Ben Guerdane, une série de mesures ont été annoncées pour la ville :

-Création d’une salle multifonctions

-Réhabilitation du complexe sportif et culturelle de Ben Guerdane

-connexion de la ville un réseau d’assainissement

-recrutement d’un membre de chaque famille de martyr

-aide matérielle aux blessés de la bataille de Ben Guerdane en signe de reconnaissance

-construction d’un abattoir avec des caractéristiques modernes

-construction d’un bureau de la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie) et d’un Centre de Visite Technique

-octroi d’un terrain pour le marché maghrébin à la municipalité de la région en dinar symbolique

-création d’un parcours épique relevant de la société de la course équestre

Par ailleurs, un système de surveillance électronique hautement développé sera installé au niveau des frontières tuniso-libyennes au cours du premier semestre de 2018.

Il a été décidé, en avril 2018, de régulariser la situation foncière des lotissements ruraux situés au centre ville de Ben Guerdane, sur une superficie totale de 9383 hectares, selon les procédures légales et ce dans les plus brefs délais dans le but de booster l’investissement.