Tenue de la 31ème édition du Festival Ali Ben Ayed du 27 avril au 4 mai 2018

La 31ème édition du festival de Ali Ben Ayed du théâtre organisée dans la ville de Hammam-Lif débutera le 27 avril 2018 pour se poursuivre jusqu’au 4 mai 2018, a fait savoir le délégué régional des affaires culturelles de Ben Arous Ezzedine Abidi. Cette édition regroupera 21 représentations de théâtre amateur et professionnel.

Dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP, mercredi, le délégué régional des affaires culturelles a révélé qu’une tente sera installée au centre de la ville de Hammam-Lif le 21 avril prochain afin de faire connaitre à la population locale la programmation de la 31ème édition du festival.

Dans le même contexte, le responsable a indiqué que l’ouverture du festival s’effectuera dans le complexe culturel de Hammam-Lif avec la pièce” Al Bayadek ” (les pions) de Mohamed Mokhtar Louzir, signalant que des animations de rue seront aussi proposées à cette occasion.

Les représentations théâtrales seront réparties entre le complexe culturel de Hammam-Lif et les maisons de culture de Hammam Chott, Ezzahra, Khlidia et Mégrine en plus de la programmation de certaines représentations dans des centres de rééducation et dans l’école primaire de Borj Cédria.

Le programme du festival Ali Ben Ayed du théâtre prévoit également deux conférences qui seront tenues dans la bibliothèque publique de Hammam Lif autour de “la formation théâtrale dans les institutions culturelles : Réalités et perspectives” et “le monologue”.

La délégation régionale des affaires culturelles de Ben Arous rendra hommage à des hommes et des femmes de théâtre à l’instar de Nejia Ouerghi, Khadija Souissi, Houcine Mahnouch et Kamel Aloui.