L’Avenir de la lessive :  4 mythes brisés par la machine à laver Samsung Quick Drive

Pour une routine lessive plus rapide et plus facile que jamais, 4 mythes brisés par la machine à laver Samsung Quick Drive

De toutes les corvées ménagères quotidiennes, la lessive est probablement l’une des plus longues. Avant même d’avoir commencé à laver, il faut séparer le clair du foncé, faire un nettoyage préalable de vos jeans, prétraiter les tâches selon quelques astuces de grand-mères désuètes ; ensuite il faut attendre pendant des heures que chaque cycle s’achève et surveiller les différents lavages tout le long de la journée. Très souvent, nous dépensons plus d’énergie et de temps qu’il n’en faut en différentes étapes inutiles pour s’assurer que notre linge sera propre. Nous avons également essayé un grand nombre de produits de lessive dans le but d’obtenir d’excellents résultats.

Pourtant, la lessive ne devrait pas être si compliquée à effectuer ni aussi prenante.

Aujourd’hui, la puissante machine QuickDriveTM créée par Samsung dans le but de rendre la vie plus facile vient briser 4 mythes autour du lavage et nous faire économiser, à la fois du temps et de l’énergie à chaque lessive.

Plus de produit, plus de propreté

Si ajouter plus de détergent donnera un linge plus propre semble évident, la réalité peut s’avérer toute autre. De grosses quantités de produit peuvent altérer le bon fonctionnement du cycle de rinçage. Résultat, à la fin du lavage, le linge gardera des traces du détergent.

Pour éviter cette erreur courante, Samsung a doté sa machine QuickDrive™ de la fonctionnalité Auto Optimal Wash.

Auto Optimal Wash utilise 4 capteurs de distribution automatique qui diffusent la quantité nécessaire de produits (lessive et adoucissant) à chacun des cycles, assurant ainsi un dosage automatique et évitant un gaspillage inutile.

Dernier raffinement, la machine à laver QuickDrive™ embarque la technologie Q-Rator, une aide au soin du linge basée sur l’intelligence artificielle. Q-Rator est doté de l’application Laundry Recipe qui évite de perdre un temps incommensurable à rechercher le meilleur cycle de lavage pour chaque charge en indiquant la programmation optimale de cycle nécessaire en fonction de la couleur du linge, de sa composition textile et de son degré de salissure.

2- Plus chaude l’eau, plus propre le linge

La logique voudrait que, comme pour toutes les autres tâches, l’utilisation de l’eau chaude soit la meilleure garantie pour la propreté du linge. Cependant, sans toutefois assurer une différence remarquable dans les résultats, l’utilisation de l’eau chaude va faire dépenser plus d’énergie que celle de l’eau froide. Le degré de la température de l’eau est beaucoup moins important que la méthode de lavage elle-même.

Dans cette optique, Samsung a développé un tambour bien particulier nommé Q-Drum, dont le fond tourne dans le sens inverse des parois. Grâce à cette double action (deux moteurs présents), le linge est brassé de haut en bas comme dans un tambour classique, mais également du fond vers l’avant, afin de renforcer l’action mécanique du lavage.

3- Cycle stoppé, lessive ruinée

Quelle ménagère n’a pas oublié des pièces de vêtements dans la corbeille à linge après avoir mis sa machine en marche et entamé un cycle de lavage ? Plus le temps mis pour les rajouter sera long, plus les risques de rupture du cycle seront grands. Samsung brise ce mythe en révolutionnant le lavage en machine par sa nouvelle trappe AddWash.

AddWash offre la liberté d’ajouter rapidement du linge, du détergent ou de l’adoucissant à n’importe quel moment du cycle. Il suffit d’appuyer sur pause pour que le tambour s’arrête, et que la porte AddWash s’ouvre instantanément, afin de rajouter toute pièce de linge.

4- Temps augmenté, efficacité assurée

Une autre fausse idée préconçue consiste à croire que, plus on augmentera le temps de lavage, plus le linge sera propre. Pourtant l’efficacité du cycle est bien plus importante que sa durée.

Avec la technologie exclusive QuickDrive™ de Samsung, la durée du lavage est divisée par deux, sans que son efficacité ou sa performance n’en soit compromise. L’option Super Speed permet de laver une charge quotidienne en 39 minutes.

Résultat : moins de temps pour la lessive, plus de temps pour les loisirs.

La machine à laver QuickDrive ™ de Samsung rend le lavage en machine facile, avec moins d’étapes et des cycles plus courts. Non seulement il est rapide, mais il est également puissant, intelligent et polyvalent ; ce qui simplifie le processus de lavage du linge sous tous ses angles.