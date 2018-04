L’Espérance ST sacrée champion de Tunisie pour la 28e fois, trois journées avant la fin

L’Espérance Sportive de Tunis qui avait remporté dans l’après-midi son 28 titre de champion de Tunisie et le deuxième d’affilée, avant même de jouer a confirmé sa suprématie en s’imposant sur l’ES Metlaoui 1-0, dans le dernier match de la 23ème journée disputé dimanche soir à huis clos au stade Olympique de Radès.

Le but a été marqué par le milieu algérien Youssef Belaili à la 31e minute et les sang et or auraient pu doubler la marque n’eut été le pénalty raté par par Aala Marzouki à la 70e.

L’Espérance a profité du nul (1-1) concédé par le Club Africain sur le terrain de l’US Ben Guedane pour décrocher son 28ème sacre trois journées avant la fin du championnat, les clubistes accusant 12 points de retard et une différence de buts particulière défavorable qui ne leur permettra plus de rattraper leur retard.

Le club de Bab Souika a survolé la compétition en s’emparant prématurément du leadership et effectué un beau parcours avec 17 victoires contre 5 nuls et seulement une défaite concédée lors du derby tunisois face au Club Africain le 18 février dernier, malgré les changements survenus en cours de saison avec le remplacement de l’entraineur Faouzi Benzarti par l’enfant du club Khaled Ben Yahia et le départ des deux internationaux Ferjani Sassi et Fakhreddine Ben Youssef pour l’Arabie Saoudite respectivement à Al Nasr et AL Ittifak.

Les protégés de Ben Yahia ont été les plus efficaces en attaque avec 43 buts marqués contre 15 encaissés.

L’Espérance pourra désormais se consacrer à la phase de groupe de la ligue des champions d’Afrique et un premier difficile déplacement en Egypte où elle affrontera le 4 mai prochain Al Ahly d’Egypte dans un match revanche après son élimination par cette même équipe en quarts de finale de l’édition de 2017.

Dimanche 8 avril

A Radès:

Espérance ST 1 Youssef Belaili (31′)

ES Metlaoui 0

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Espérance ST 56 23 17 5 1 43 15 +28 champion de Tunisie

2. Club Africain 44 23 13 5 5 31 17 +14

3. ES Sahel 43 23 13 4 6 33 15 +18

4. CS Sfaxien 40 23 11 7 5 32 16 +16

5. US Monastir 35 23 9 8 6 22 17 +5

6. JS Kairouan 30 23 9 3 11 18 27 -9

7. ES Metlaoui 28 23 7 7 9 23 29 -6

-. CA Bizertin 28 23 11 1 11 33 29 +4

9. Stade Tunisien 27 23 7 6 10 26 34 -8

10. AS Gabès 26 23 6 8 9 21 25 -4

11. Stade Gabésien 23 23 5 8 10 11 19 -8

12. US Ben Guerdane 20 23 5 5 13 17 30 -13

13. ES Zarzis 19 23 3 10 10 9 26 -17

14. CO Médenine 17 23 4 5 14 12 28 -16