Démarrage vendredi de la 34ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis

Les amoureux du livre renouvelleront leur rendez-vous incontournable avec la Foire internationale du livre de Tunis dans sa 34 ème édition qui se tiendra, à partir de vendredi, 6 avril 2018, au Palais des expositions au Kram, pour se poursuivre jusqu’au 15 du mois.

Gardant le même slogan que l’ancienne édition “Lire pour vivre deux fois” ainsi que le même logo inspiré du poète romain Virgile, la 34ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis aura comme thème principal “la femme tunisienne”. Une manière pour la Foire d’inviter “à la réflexion sur la cause féminine comme un sujet central dans le développement de la société tunisienne”, explique le directeur général de la 34ème édition de la foire internationale du livre Chokri Mabkhout lors de la conférence de presse tenue le 23 mars dernier pour présenter les grandes lignes du programme culturel de la foire.

Parmi les nouveautés de la 34ème édition, la création du prix d’honneur “Taoufik Baccar”, prix qui sera attribué à une personnalité intellectuelle pour son parcours académique en plus du prix “Fatma Haddad” pour les études philosophiques qui vient mettre en valeur la philosophie et son apport dans la société. Ce prix viendra ainsi s’ajouter à ceux déjà existants à l’instar du Prix Ali Douagi de création littéraire dans la nouvelle ou Prix Tahar Haddad des études humaines et littéraires.

L’Algérie sera l’invité d’honneur de cette édition en plus de la maison d’édition espagnole “Pygmalion-Sial” qui est la première maison d’édition à avoir édité les poèmes d’Abou El Kacem Chebbi traduits en langue espagnole par l’hispanisant tunisien Ridha Mami. La Palestine sera aussi présente dans les principaux thèmes abordés dans cette édition et ceci à l’occasion de la commémoration des 100 ans de la Déclaration Balfour.

La foire du livre de Tunis rendra hommage à la mémoire de plusieurs artistes et intellectuels comme Raja Ben Ammar et Mohamed Talbi.

Des hommages seront, également, rendus à Youssef Seddik et Mahmoud Tarchouna (Tunisie), Mohamed Hassen Alouane (Arabie Saoudite) Rabai Al Madhoun et Yahya Yakhlef de Palestine.

Cette nouvelle édition enregistre la participation de 775 éditeurs représentant 32 pays arabes et étrangers dont 126 éditeurs tunisiens. S’agissant des exposants, leur nombre atteint 259 exposants représentant 25 pays, en plus de 111 exposants tunisiens.

Plus de 80 activités culturelles et animations seront au rendez-vous dans cette 34ème édition.

S’agissant du programme consacré aux enfants et à la jeunesse, il sera aussi riche et varié avec une portée internationale à l’instar de l’édition précédente avec comme invité d’honneur la Russie et la participation de 12 pays arabes et étrangers. Le programme culturel consacré aux enfants et à la jeunesse sera enrichi par l’organisation d’une nouvelle compétition “On lit pour être plus belles” destinée aux jeunes filles de 14 à 18 ans.