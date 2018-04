Vacances d’été : Des réductions pour les Tunisiens résidents à l’étranger

A l’occasion des vacances d’été de 2018, un grand nombre de familles tunisiennes établies à l’étranger et à revenu limité bénéficieront de réductions sur les billets de Tunisair et de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN), a annoncé le secrétariat d’Etat à l’immigration et aux tunisiens à l’étranger dans un communiqué publié, mardi.

Il a été décidé d’appliquer une autre réduction de 30% sur les billets de Tunisair pour tous les tunisiens établis à l’étranger et de décréter à partir du 15 avril courant, une autre remise de 40% pour les familles composée de 4 individus et plus.

Pour pouvoir bénéficier de ces offres, les tunisiens à l’étranger qui remplissent les conditions doivent contacter les attachés sociaux exerçant dans les consulats tunisiens en France, Italie, Allemagne et Belgique et s’adresser aux différents bureaux de Tunisair.