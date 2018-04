Tunisie : Les représentants de l’UGTT et le ministre de l’éducation n’assisteront pas à la réunion de la commission de l’éducation à l’ARP

Les représentants de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le ministre de l’éducation Hatem Ben Salem ont décidé de ne pas assister lundi à la réunion de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) en raison de quelques engagements et vu la spécificité de la crise de l’enseignement secondaire qui est liée à un conflit purement professionnel.

“Avec nos respects au parlement, l’UGTT ne pourra pas assister à la réunion d’aujourd’hui étant donné que l’invitation n’a pas été claire et la crise de l’enseignement secondaire est liée à un conflit purement professionnel qui nécessite l’application de la loi telle que mentionnée dans le code du travail et la loi relative à la fonction publique, outre le cadre du dialogue et des négociations entre les parties sociales”, a souligné le secrétaire général adjoint et porte-parole officiel de l’UGTT, Sami Tahri, dans une déclaration à l’agence TAP.

Le responsable syndical a précisé que le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, a aussi des engagements qui l’empêchent d’assister à cette réunion au parlement puisqu’il participera à la réunion du comité d’identification des priorités issues du document de Carthage pour examiner la situation générale du pays.

Selon la même source, le parlement aurait pu faire pression sur le ministre de l’éducation en l’auditionnant sur la crise de l’enseignement supérieur qui se poursuit depuis le mois de novembre dernier et aucune partie n’a bougé pour apaiser les tensions.

Sami Tahri a indiqué que les représentants de la fédération générale de l’enseignement secondaire n’assisteront pas non plus à cette réunion puisqu’ils sont attachés à leurs revendications et sont convaincus que cette crise ne pourrait être résolue qu’à travers l’ouverture inconditionnelle des canaux de négociations.

Il a, en outre, signalé que la commission administrative de la fédération générale de l’enseignement secondaire se tiendra demain mardi et sera suivie d’une réunion mercredi du bureau exécutif élargi et d’une réunion du conseil sectoriel vendredi prochain pour examiner également la situation générale du pays et une série de dossiers en rapport avec les négociations dans les secteurs public et privé, le document de Carthage et d’autres dossiers.

Par ailleurs, des sources informées au ministère de l’éducation ont indiqué à l’agence TAP que le ministre Hatem Ben Salem n’assistera pas à la réunion tenue au parlement vu qu’il a un engagement au siège de la présidence du gouvernement.

A noter que la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique à l’ARP a décidé d’auditionner lundi le ministre de l’éducation, le secrétaire général de l’UGTT et le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire sur la crise du secteur et la non délivrance par les professeurs des notes des examens du premier semestre à l’administration, à ce jour, sachant que cette décision devra s’appliquer sur le deuxième semestre en cas de non satisfaction des revendications des enseignants.

Outre la non délivrance des notes et la non tenue des conseils des classes du premier semestre, la fédération générale de l’enseignement secondaire a observé mercredi dernier une grève générale dans tous les collèges et lycées du pays.