Tunisie : La demande de départ du PDG de la STEG n’est pas liée aux dossiers de corruption

La direction générale de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a souligné que la demande, d’un nombre d’agents de la STEG, réclamant le départ du Président Directeur Général (PDG) de cette institution, n’est pas liée aux dossiers de corruption ou à des demandes sociales, mais elle résulte de la divergence des avis entre la direction générale de la STEG et la partie sociale sur les dossiers disciplinaires sur lesquels le conseil de discipline a statué.

La direction générale de la STEG a considéré que ce mouvement a été observé de manière individuelle, n’a pas été programmé et contredit totalement les recommandations du comité administratif tenu le 29 mars, selon un communiqué de ce dernier, publié samedi à Tunis Elle a souligné sa détermination à lancer un dialogue constructif et de coopération, au profit de l’entreprise et de ses agents dans une atmosphère qui serait marquée par la sérénité et le respect mutuel, soulignant son rejet de toutes les pratiques qui paralysent le fonctionnement normal du travail, affectent la réputation de l’entreprise et de ses agents.

La direction générale a appelé les parties concernées à accorder la priorité à l’intérêt public en cette conjoncture délicate.

Il y a lieu de noter que des dizaines d’agents de la STEG se sont rassemblés devant la direction générale, dans la capitale, levant le slogan “dégage”, protestant contre sa mauvaise gestion de l’entreprise, ce qui a contribué à perturber le climat social dans l’entreprise. En outre, ont-ils dit, le PDG pratique la politique de deux poids et deux mesures, dans l’interaction avec les agents, sanctionnant certains agents au détriment d’autres.

Il s’agit, également, de la nomination d’un certain nombre de cadres de la STEG, appartenant à l’ancien régime, dans des fonctions de directeurs généraux, a déclaré à l’Agence TAP, le secrétaire général de la Fédération générale de l’électricité et du gaz à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Abdelkader Jlassi.

Le responsable avait annoncé que le comité administratif sectoriel a décidé dans sa réunion, tenue jeudi, d’observer une grève générale dans le secteur de l’électricité le 10 mai 2018, suite aux dépassements commis par le PDG de la STEG.