Russie 2018 : Les Aigles de Carthage préparent le “Panama” en affrontant mardi le Costa Rica

La sélection Tunisienne de football disputera son deuxième match amical face à son homogue du Costa Rica, mardi au stade Allianz Arena de Nice à partir de 20h00 (19h00 heure tunisienne), dans le cadre de la préparationd es deux sélections à la OCupe du Monde Ruissie 2018.

Le premier test joué vendredi dernier face à l’Iran soldé par la victoire des Aigles de Carthage sur un but marqué contre son camp par Miled Mouhammadi (71′) a permis au sélectionneur national Nabil Maaloul d’évaluer le rendement des joueurs et notamment les nouveaux convoqués pour la première fois, Seifeddine Khaoui (ES Troyes/France), Dylan Bronn (La Gantoise, Belgique), Yohan Ben Alouwan (Leicester City/Angleterre) et Ellyes Skhiri(Montpellier/France).

Cette victoire est bonne pour le moral des joueurs et leur permettra de poursuivre la préparation avec sérénité.

La mission des Tunisiens sera bien différente que lors de la confrontation à l’Iran, puisque le Costa Rica est loin d’être un adversaire facile à manier. Il fait presque figure d’habitué en coupe du monde. Huitième de finalistes lors de leur première participation à l’épreuve reine en 1990, les “Ticos” ont disputé à nouveau la phase finale en 2002, 2006 et 2014, chutant en quart de finale face au Brésil.

Le Costa Rica qui a décroché son billet pour la Russie en terminant en tête du groupe A des qualifications de la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, devant justement le Panama qu’il a battu à deux reprises (2-1 en déplacement et 3-0 à domicile), évoluera dans un groupe relevé avec le Brésil, la Suisse et la Serbie.

Un test très important pour les protégés de Nabil Maaloul qui découvriront le style de jeu du football de l’Amerique Centrale et servira de très bonne préparation au match face du Panama, dernier adversaire de la Tunisie au Mondial, qualifié de “Petit Poucet” de la compétition en raison de sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde, mais qui peut créer bien des suprises en Russie et qu’il faudra prendre très au sérieux.

Nabil Maaloul a souligné l’importance de ce match amical en déclarant à l’Agence Tunis Afrique qu’il servira à avoir une idéee précise sur les particularités et le style de jeu du football de l’Amérique centrale. “Notre objectif est surtout d’être prêts physiquement pour le rendez-vous du 18 juin face à l’Angleterre, notre premier adversaire du groupe G et nous y travaillons dès maintenant” a-t-il affirmé.

A propos du match de mardi soir, le technicien tunisien a indiqué que le jeu du Costa Rica est compètement différent de celui de l’Iran. “C’est une équipe forte qui fait partie des valeurs montantes du football mondial et nous sommes tenus de confirmer notre bonne santé devant cet adversaire. Nous serons aidés en cela par nos supporters à Nice et le peuple tunisien en géneral”.

Cocnernant le onze titulaire qui sera aligné face au Costa Rica, Nabil Maaloul a souligné que les matches amicaux notamment celui de demain (ndlr-mardi) sont des étapes très importantes dans le choix des joueurs car ils tiennent en compte et prévoient tous les scénarios. Il est donc possible de procéder à des changements tactiques notamment dans la ligne arrière en placant trois joueurs dans l’axe ainsi que dans les autres postes, mais le plus important est que les joueurs soient capables de s’habituer aux différentes combinaisons et scénarios avant la coupe du monde”, sleon lui.

Pour ce deuxième match amical, Maaloul devrait probablement titulariser le nouveau gardien de Chateauroux Moez Hassan laissé sur le banc face à l’Iran. malgré la belle prestation de Farouk Ben Mustapha. Il devrait également faire de nouveau confiance au défenseur de Leicester (Angleterre) Yohan Ben Alouane qui a donné satisfaction vendredi dernier pour sa première apparition en sélection nationale ou encore aux autres nouveaux joueurs Elyes Skhiri (Montpellier/France) et Seifeddine Khaoui (ES Troyes/France).

Les enseignements de ce match seront donc très utiles et précieux pour la suite de la préparation de l’équipe nationale en vue du mondial, où elle affrontera tour à tour dans le Groupe G, l’Angleterre (18 juin à Volgograd ) la Belgique (23 juin à Moscou) et le Panama (28 juin à Saransk).

Cette rencontre sera dirigée par un trio français conduit par Franck Schneider, arbitre central assité de Bertrand Jouannaud et Julien Pacelli.