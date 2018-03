Tunisie : Le mouvement Echaâb déposera un recours contre la suppression de l’encre lors des prochaines municipales (SG)

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhaier Maghzaoui, a annoncé que le parti va déposer un recours contre la suppression de l’encre indélébile lors des prochaines élections municipales. Une décision, selon lui, qui ouvre la voie à la falsification des résultats des élections.

Présidant un meeting organisé dimanche, à Sfax, en présence des membres du bureau politique, Maghzaoui a indiqué, d’autre part, que son parti défend la prolongation du mandat de l’Instance Vérité et Dignité, non pas pour des raisons subjectives ou de complicité avec la présidente de l’instance Sihem Ben Sedrine, mais pour préserver le processus de la justice transitionnelle, réaliser une réconciliation réelle et préserver les acquis de la révolution.

La situation “désastreuse” prévalant dans le pays, a-t-il poursuivi, comme en témoignent les chiffres alarmants des taux d’inflation et de la dette, la détérioration du pouvoir d’achat ou encore le report du processus d’installation de la Cour constitutionnelle et les tentatives de saper le processus de justice transitionnelle, ne relève pas uniquement de la responsabilité du chef du gouvernement Youssef Chahed mais principalement de celle de la coalition au pouvoir, à savoir Nidaa Tounes et Ennahdha.

“La coalition manque de volonté politique et d’un programme clair pour procéder à de grandes réformes”, a-t-il relevé.

Maghzaoui a, par ailleurs, tenu à préciser que le mouvement Echaâb ne s’oppose pas au gouvernement d’union nationale ni au Document de Carthage à condition d’en transformer le contenu en un programme d’action concret et précis.