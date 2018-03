Usain Bolt va s’entraîner vendredi avec Dortmund

Le multiple champion olympique de sprint Usain Bolt, qui a rêvé longtemps d’entamer une carrière de footballeur, participera vendredi à un entraînement du Borussia Dortmund, a annoncé le club allemand actuellement troisième de la Bundesliga.

Le Borussia a sobrement confirmé l’annonce faite par le sprinteur lui-même: “BVB, tiens toi prêt pour vendredi”, a-t-il écrit sur Twitter.

L’entraînement est prévu à 10h30 (09h30 GMT) et sera ouvert au grand public. En janvier, le recordman du monde du 100 et 200 mètres avait déjà annoncé ce rendez-vous, qu’il présente comme un test : “Nous allons effectuer un essai en mars à Dortmund”, avait-il dit dans une interview. “L’un de mes plus grands rêves est de signer à Manchester United. Si Dortmund dit que je suis assez bon, je m’accrocherai et m’entraînerai très dur”, avait-il ajouté.