Tunisie – Municipales : 31 bureaux de vote consacrés aux sécuritaires et aux militaires à Monastir

L’Instance Régionale Indépendante pour les Elections (IRIE) à Monastir consacrera 31 bureaux de vote, le 29 avril 2018, aux sécuritaires et aux militaires pour exercer leur droit de vote aux prochaines élections municipales.

Le président de l’IRIE à Monastir, Khaled Chatti a indiqué que chaque municipalité sera dotée d’un bureau de vote, ajoutant qu’après le vote, les bulletins ne seront pas triés et les urnes seront ouvertes, le 6 mai, pour préserver la discrétion du scrutin.

Les sécuritaires et les militaires voteront, le 29 avril prochain, et seront ensuite appelés à sécuriser les bureaux de vote et les centres de tri et à assurer le transport du matériel et la collecte des bulletins.

Par ailleurs, Chatti a rappelé que le tribunal administratif à Monastir a approuvé la décision de l’IRIE concernant le recours déposé par une liste partisane.

L’IRIE a reçu 190 listes candidates dont 2 listes indépendantes et une liste partisane ont été radiées.

Les listes retenues seront annoncées définitivement au plus tard le 4 avril, avant le démarrage de la campagne électorale qui se poursuivra du 14 avril au 4 mai prochain.

Le silence électoral est fixé pour les 5 et 6 mai. Le recours doit se faire dans un délai de 3 jours de la date de proclamation des résultats préliminaires.

La proclamation des résultats définitifs sera faite au plus tard, le 13 juin 2018.