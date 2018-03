Tunisie – Gafsa : Journée de sensibilisation aux dangers du dopage

L’Agence Nationale Antidopage (ANAD) a organisé, ce mercredi, à la salle Mohamed Salah Karawli à Gafsa, une journée de sensibilisation à l’importance de lutter contre le dopage, placée sur le thème “Activités physiques non stop pour un sport propre”, et ce en collaboration avec l’Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique de la région.

Cette journée, organisée avec la participation de toutes les structures de jeunesse et de sport, vise à se rapprocher davantage des jeunes et des étudiants en sport, d’écouter leurs préoccupations et de les sensibiliser quant aux dangers du dopage, a précisé Halim Jebali, Directeur Général de l’ANAD au correspondant de l’agence TAP.

“L’ANAD a enregistré 14 cas de dopage dans les équipes nationales des différentes spécialités, tels que le football, le volley-ball, la culture physique, la natation, le rugby et l’haltérophilie”, a indiqué le directeur général de l’ANAD qui a ajouté que ces sportifs testés positifs ont été par la suite sanctionnés.

Il a souligné que “le rôle de l’agence ne se limite pas aux activités de contrôle seulement, mais il consiste également à organiser des campagnes de sensibilisation pour prévenir les jeunes catégories contre ce fléau”.

“Entre 300 et 400 opérations de contrôle sont organisées annuellement par l’agence”, a souligné Halim Jebali qui a toutefois déploré le manque de moyens matériels.

Plusieurs interventions ont été au programme de cette journée, parmi lesquelles “les dangers du dopage et des compléments nutritifs” et “les mesures de contrôle antidopage”, outre des compétitions sportives.