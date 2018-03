Le stand de la Tunisie au Salon du Livre à Paris 2018 réunira 30 éditeurs, 1800 ouvrages. Le programme de la participation tunisienne prévoit 15 séances de dédicaces d’auteurs tunisiens, programmées au deuxième et troisième jour du Salon qui aura lieu du 16 au 19 mars courant.

Une série d’ouvrages, en arabe et en français, -dans différents genres littéraires dont le roman, la poésie, le théâtre, les beaux livres et la BD-, sera proposée au public du Salon par des maisons d’édition tunisiennes, généralistes et spécialisées.

“Habiter Djerba ” de Hichem Yakoub, “Les héritiers Infidèles” de Zine el Abidine Hamada Cherif, “Etre noir, ce n’est pas une question de couleur ” de Maha Abdelhamid, ” L’Amas Ardent ” de Yamen Mannai, et “Artistes de Tunisie et d’ailleurs” de Ali Louati seront parmi les livres à dédicacer au stand tunisien (N 84, Pavillon 1).

Parmi les conférences prévues, “Lire la Transition en Tunisie” qui sera présentée le samedi 17 mars, avec la participation de Yadh Ben Achour, Nadia Chaabane, Selma Mabrouk et Baccar Ghérib qui ont chacun, récemment, publié un livre sur son expérience dans le cadre du processus en cours de la transition démocratique. Autour d’un panel modéré par Mohamed Haddad, auteur de livres en arabe autour du thème “Islam et modernité”, ces anciens et actuels membres du Parlement tunisien proposeront leurs lectures de la transition tunisienne, les mutations actuelles dans le monde arabe et au Maghreb et leurs répercussions sur l’Europe.

Une vingtaine d’intellectuels et acteurs du secteur du livre et de l’édition seront invités au stand de la Tunisie dont la participation est soutenue par le ministère tunisien des Affaires Culturelles, l’Union des Editeurs tunisiens (UET), l’Institut Français de Tunisie (IFT) et l’ambassade de Tunisie en France.

La Russie est le pays invité d’honneur du Salon du Livre à Paris qui “recevra 38 auteurs russes, reflets de la diversité et du dynamisme de la création littéraire contemporaine de la Russie”, lit-on sur le site du Salon. Plus de 3000 auteurs, 1200 exposants issus de 45 pays différents seront présents à ce rendez-vous annuel du livre et de la littérature autour de séances dédicaces, conférences, animations, expositions…

Sharjah, troisième plus grand émirat des Emirats Arabes Unis (EAU), est la ville invitée spéciale du salon du Livre à Paris. L’Emirat qui sera mis sur le devant de la scène, avec une riche vitrine de la culture et de la littérature arabe, est une métropole bouillonnante d’activités ayant parvenue à rester fidèle à ses authentiques racines arabes. L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) a récemment nommée Sharjah “Capitale Mondiale du Livre” pour l’année 2019.