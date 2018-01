Tunisie : Des pluies localement importantes sur la plupart des régions et chute de neige

Des pluies orageuses seraient enregistrées au cours du reste de la journée du jeudi, la nuit prochaine et demain vendredi 12 janvier 2018 sur la plupart des régions.

Les quantités seront faibles à moyennes sur le Nord et localement le Centre et seront localement importantes sur les régions de l’extrême nord avec des quantités quotidiennes de l’ordre de 40 millimètres, avec possibilité de chute de neige sur les hauteurs ouest.

Les températures seront relativement en baisse pour le mois de janvier comparées aux moyennes normales.

Les minimales se situeront entre 5 et 8 degrés et seront aux alentours de zéro sur les hauteurs.

Les maximales oscilleront entre 10 et 15 degrés et ne dépasseront pas 6 degrés sur les hauteurs ouest du pays avec des vents forts d’une vitesse dépassant momentanément et sous forme de rafales 80 km/h au nord, sur les régions côtières et les hauteurs.