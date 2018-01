Tunisie : Troisième nuit de heurts un peu partout dans le pays

Plusieurs arrestations de casseurs et de pilleurs ont été enregistrées, mardi, à la troisième nuit de trouble enregistrée dans plusieurs villes du pays. Les incidents qui ont éclaté, dimanche soir, à Thala, se sont répandus dans les quartiers populaires à travers les régions, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances 2018 et sur fond de ” hausse des prix “.

Des renforts sécuritaires et militaires ont été déployés pour sécuriser les établissements publics et privés.

A Tébourba (gouvernorat de la Manouba), une dizaine d’arrestations ont été enregistrées, durant la nuit de mardi, notamment parmi des adolescents.

Cinq agents de l’ordre ont été blessés par des jets de pierre. Des cas d’asphyxie au gaz lacrymogène ont été admis à l’hôpital local, selon des sources médicales.

A Nabeul, des heurts ont eu lieu entre les forces de l’ordre et des petits groupes d’adolescents âgés de 14 à 16 ans, un peu partout à Korba, Slimane, Nabeul-ville, Mezel Bouzelfa et à la périphérie de Hammamet. Huit agents de l’ordre ont été blessés, six voitures administratives ont été saccagées. 23 personnes ont été arrêtées.

A Jendouba, onze individus ont été placés en garde à vue pour avoir bloqué des routes (RN 17 entre Jendouba et Tabarka, Routes principales à BouSalem), tenté de piller des magasins et établissements privés et blessé 5 policiers dont le chef du district.

A Bizerte, des jeunes se sont rassemblés par petits groupes sans faire de grabuge, dans des quartiers populaires, sous haute surveillance policère, en centre-ville de Bizerte, à Zarzouna, à Mateur et à Sejnane.

A Ben Arous, un groupe de pillards ont envahi un espace commercial à Yasminat provoquant la panique parmi les clients. Les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser les assaillants qui ont répliqué par des jets de pierre.

A Sfax, les unités de la sûreté ont empêché des groupes de délinquants de bloquer des routes dans plusieurs quartiers populaires et de mettre le feu dans des poubelles.

A Kairouan, des jeunes ont barricadés la route périphérique de la ville et à El Menchia, brûlé des pneus et pillé des voitures. Plusieurs délinquants ont été arrêtés en train de racketter des passants.

A Sidi Bouzid, des troubles ont eu lieu dans plusieurs quartiers à Sidi Bouzid-ville, à Jelma et à Sidi Ali Ben Aoun où cinq personnes ont été arrêtée dans des actes de vandalisme. Alors qu’à Meknassi et à Mazouna, les habitants ont contribué à calmer les tensions.