Les Berges du Lac 1 de Tunis accueille le 1er restaurant KFC en Tunisie

L’Histoire retiendra que c’est aux Berges du Lac 1 de Tunis que la célèbre enseigne internationale de restauration rapide “KFC“ (du groupe mondial de restauration Yum ! Brands) a son premier restaurant en Tunisie à l’intention de nombreux journalistes de la place, invités pour découvrir en avant-première les produits de l’enseigne mythique. C’était le 9 janvier 2018, et ce dans une ambiance aussi chaleureuse que décontractée.

Quid de KFC en Tunisie ?

Avec cette ouverture, la Tunisie devient le 126ème pays où KFC élit domicile, rejoint ainsi la longue liste des 20.500 restaurants que compte l’enseigne à travers le monde.

En effet, à la clientèle tunisoise (mais aussi tunisienne), KFC offre un restaurant cosy et agréable, un endroit où ils peuvent se détendre tout en dégustant un produit unique aux 11 herbes et épices et à la recette secrète et toujours bien gardée depuis plusieurs décennies.

Nous l’avons testé pour vous, et nous pouvons confirmer que le goût est agréable !

A cette occasion, le directeur des opérations de Tunisian Food Company, société franchisée de l’enseigne KFC Tunisie, nous a affirmé que «chez KFC, le poulet et tous les autres ingrédients, hormis la fameuse recette secrète, sont tunisiens». Autrement dit, la chaîne de restauration s’approvisionne en produits alimentaires et frais auprès de fournisseurs tunisiens certifiés qui se sont engagés, selon les termes des contrats les liant à l’enseigne, à respecter toutes les normes spécifiques relatives à la qualité, l’hygiène, la maîtrise des procédés de production, la manutention et la traçabilité des produits. C’est rassurant.

Pour leur part, le personnel opérationnel et les managers du restaurant ont suivi une formation de qualité auprès des restaurants de l’enseigne à l’étranger. Et on nous apprend également qu’ils suivront une formation continue pour une amélioration constante de leurs compétences. Car souligne-t-on, «faire partie de l’équipe KFC en Tunisie, c’est faire partie d’une expérience internationale et d’une véritable dynamique de réseau. Tout cela permettra la création d’une chaine de valeurs à même de contribuera à dynamiser le marché de la restauration rapide», ajoutera le directeur général de Tunisian Food Company.

Et ce n’est pas tout. KFC met un point d’honneur à la sécurité alimentaire.

Selon le document qui nous a été distribué en marge de la cérémonie d’ouverture, il y est indiqué que KFC a mis en place des procédures de conservation des produits de poulet et autres ingrédients. «Nous utilisons une minuterie pour la préparation du poulet afin de connaître l’espace-temps pendant lequel les propriétés gustatives du produit sont optimales», explique le directeur des opérations qui affirme qu’un produit ou ingrédient dont le temps est dépassé est immédiatement retiré et, par conséquent, ne sera plus remis en vente.

De fait, KFC a défini et mis en place des standards et procédures stricts que tous ses restaurants se doivent de respecter scrupuleusement afin d’assurer la sécurité alimentaire de ses clients.

Pour ce faire, on indique que des contrôles et autres audits d’hygiène et de sécurité alimentaire sont régulièrement effectués par la chaîne. Et c’est pour s’assurer que ces normes sont scrupuleusement respectées que tous les employés sont formés aux standards d’hygiène et de sécurité alimentaire au sein des restaurants dès leur arrivée et durant leur parcours chez KFC.