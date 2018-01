Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 31 décembre 2017 au 6 janvier 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 31 décembre 2017 au 6 janvier 2018 sur la scène nationale :

Dimanche 31 décembre 2017:

-Le président de la République Béji Caïd Essebsi prononce un discours à l’occasion du Nouvel An

-L’instance sectorielle pour les élections fait savoir que l’inscription sur les listes électorales se poursuivra jusqu’au 6 janvier 2018

-Mobilisation de 330 MD en 2017 pour des projets d’infrastructure

-Arrestation de trois jeunes filles pour suspicion d’appartenance à une cellule terroriste

-Reprise de la ligne de métro n°2 entre l’Ariana et Tunis (TRANSTU)

-Le ministre de la Défense nationale inspecte des établissements militaires

-Le ministre de la Défense au chevet d’un militaire, blessé dans l’explosion d’une mine

Lundi 1er janvier 2018 :

-Youssef Chahed réaffirme son soutien à Béji Caïd Essebsi en cas de candidature à la prochaine élection présidentielle

-La saison des grandes cultures avance de 76%, selon le ministère de l’Agriculture)

-Un individu arrêté en possession de 415 grammes de cocaïne…un complice interpellé selon le ministère de l’Intérieur

-Nouvelle stratégie combinée de prévention pour la lutte contre le cancer invasif du col de l’utérus en Tunisie

Mardi 2 janvier 2018 :

-La dette publique de la Tunisie a atteint 69,5% du PIB, à fin novembre 2017 (ministère des finances)

-Les professeurs chercheurs en grève

-Des tirs de sommation contre un véhicule venant de Libye (Défense)

-Appel à la régularisation de la situation des anciens de l’UGET fichés par la police

-Une étude relève que le projet de loi sur la création d’une Instance indépendante pour la communication audiovisuelle comporte plusieurs lacunes

– Le Parti des travailleurs et le Courant populaire dénoncent les augmentations décidées à la veille de la nouvelle année 2018

-Levée de l’immunité de Najem Gharsalli

-Taboubi appelle à l’instauration d’un système politique “propre, loin de la corruption et garant d’une démocratie réelle”

-Un terroriste maghrébin classé dangereux appréhendé (Intérieur)

– Adoption du projet de loi relatif à l’octroi d’un congé exceptionnel aux agents publics candidats à l’élection présidentielle, législative, régionale et municipale

-Remise en service des lignes de transport terrestre Bizerte-Kef et Bizerte-Ain Draham

-La députée Hayet Amri parmi les 100 femmes les plus influentes dans le monde arabe

Mercredi 3 janvier 2018

-La Tunisie adhère à la convention Lanzarote sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

-Les recettes touristiques dépassent les 2 700 MD, en 2017 (ministère du tourisme)

-Des ateliers de formation professionnelle au profit de 450 prisonnières

-La situation économique et sociale au centre d’une rencontre Caid Essebsi-Bouchamaoui

-Entretien Caïd Essebsi-Jhinaoui : Les prochaines échéances économiques et diplomatiques à l’ordre du jour

-Les prix des produits subventionnés demeureront inchangés

-Le ministre de la Défense nationale visite le Centre national de la cartographie et de la télédétection

-Deux maghrébins interpellées dans le cadre d’une enquête antiterroriste (Intérieur)

-Démantèlement d’un dangereux réseau de piratage de cartes bancaires internationales

-Des partis politiques dénoncent la hausse des prix, décidée la veille du Nouvel An

-Neuf individus qui projetaient des attentats, interpellés à Sousse (Intérieur)

-Jendouba : six mois de prison à l’encontre des auteurs de la rumeur sur le décès de Béji Caid Essebsi

-Publication du décret gouvernemental pour la création de bureaux de change

Jeudi 4 janvier 2018

-Caid Essebsi souligne la nécessité de protéger le pouvoir d’achat des Tunisiens

-Transport aérien: Reprise des vols entre la Tunisie et les Emirats

-Youssef Chahed juge l’exportation ” incontournable ”

-Al-Joumhouri décide de ne pas participer à la réunion des signataires du Document de Carthage

-Forza Tounes appelle à délivrer exceptionnellement un visa aux familles des détenus tunisiens à l’étranger

– IVD: Des victimes des émeutes du pain de 1984 témoignent

-Le ministère de la femme mobilise une enveloppe 700 mille dinars pour venir en aider aux familles en situation particulière

-“La HAICA s’oppose à la fragmentation de la loi sur la communication audiovisuelle” (Nouri Lajmi)

-Samira Chaouachi décline la présidence de l’UPL

-Le prix Aboulkacem Chebbi pour l’année 2017 décerné à l’universitaire Hammadi Samoud

Vendredi 5 janvier 2018

-Réunion des signataires du Document de Carthage : l’année 2018 sera l’année de la santé et de l’école publiques et un dialogue social et économique en perspective

– Caïd Essebsi souligne que le gouvernement n’a d’autres alternatives que d’augmenter les prix pour rétablir les équilibres financiers

– Le ministre des Finances Ridha Chalghoum assure que l’augmentation de 1% de la TVA, n’aura pas un grand impact sur le pouvoir d’achat des citoyens

-Le ministre de l’Intérieur souligne que “l’infiltration des hackers est quasi-impossible”

-Le conseil de l’Université de Sfax appelle le ministère de l’enseignement supérieur à agir rapidement pour apaiser les tensions

-La Commission des droits et libertés décide d’élargir la consultation sur le projet de loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste

-L’UGTT plaide pour un régime scolaire trimestriel

-Harak Tounes Al-Irada dénonce la hausse des prix sur plusieurs produits

-Face à la flambée des prix, le FP convoque une réunion urgente avec des partis politiques et des organisations

-Série de mesures au profit du gouvernorat de Kasserine

Samedi 6 janvier 2018

-Le Tribunal militaire intente un procès contre Yassine Ayari

-Institut Kassab: Démarrage des activités du nouveau service des adultes

-L’UTT appelle le gouvernement à renoncer à l’augmentation des prix -Première conférence nationale de Nidaa Tounes : Le bilan de deux ans de cohabitation au pouvoir à l’ordre du jour

-Un individu arrêté à Grombalia pour suspicion d’affiliation à une organisation terroriste