L’A3T appelle à la promotion de la culture numérique

L’Association tunisienne des technique de Télécoms (A3T), active dans le traitement des problématiques se rapportant à la santé du citoyen et à sa sécurité dans son rapport aux techniques de la communication et des technologies nouvelles, lance un appel aux jeunes qui ont une passion dévorante pour les nouvelles technologies (smartphone, tablette, usagers aux réseaux sociaux connectés) de sortir de leur passivité et de prendre conscience de l’importance de la protection des données personnelles tout en préservant leur liberté individuelle :

– Réfléchissez avant de cliquer.

– Utiliser des mots de passe sécurisés.

– Séparer les contenus professionnels des contenus plus personnels.

– Garder l’œil sur vos données personnelles.

– Les réseaux sociaux permettent d’échanger de messages. Attention : le harcèlement, le vol d’identité, le détournement des photos.

L’A3T considère l’éducation au numérique comme une priorité absolue dans notre société d’aujourd’hui, en effet, pour détenir les clés de la compréhension de l’univers numérique, il faut impérativement garder la main sur ses données et se comporter en tant que citoyen numérique.

L’A3T considère l’éducation au numérique comme une priorité absolue dans notre société d’aujourd’hui, en effet, pour détenir les clés de la compréhension de l’univers numérique, il faut impérativement garder la main sur ses données et se comporter en tant que citoyen numérique.

C’est dans ce cadre que l’A3T lancera prochainement avec ses partenaires du secteur public et privé une campagne tous azimuts de sensibilisation, d’information et de soutien des citoyens pour la protection des données personnelles sous le thème «Protéger les données personnelles, accompagner l’innovation numérique et préserver les libertés individuelles».

L’A3T rend hommage au président de l’Instance nationale de la protection des données personnelles qui ne cesse de s’activer, après l’intégration de la Tunisie à la convention 108 du Conseil de l’Europe à partir du 1/11/2017, pour la promulgation de la loi sur la protection des données personnelles qui reprendra les normes fixées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

La société civile, tous ceux qui se sentent concernés doivent se mobiliser pour la campagne de sensibilisation sur la protection des données personnelles face à la révolution numérique qui avance comme une marée.