Tennis/ATP – Brisbane : La passe de quatre pour l’Australien Kyrgios

Le fantasque Australien Nick Kyrgios, 21e joueur mondial, a porté dimanche son nombre de victoires en tournois sur le circuit mondial à quatre après son succès sans appel en finale à Brisbane sur l’Américain Ryan Harrisson (47e), battu 6-4, 6-2.

C’est la première fois que Kyrgios, originaire de Canberra et âgé de 22 ans, soulève un trophée devant le public australien. Ses trois victoires précédentes remontent toutes à 2016, dont la dernière à Tokyo en octobre de

cette année-là.

“Je ne savais pas quel type de performance j’allais réussir cette semaine. Mais plus la semaine avançait et plus je sentais que je servais mieux, que je frappais mieux la balle. Et je savais qu’aujourd’hui il y avait une grande opportunité à saisir”, a confié Nick Kyrgios.

Sa victoire à Brisbane va lui permettre de gagner 4 places lors du prochain classement ATP lundi, où il pointera à la 17e place. Kyrgios, qui disputait à Brisbane sa 7e finale ATP, dont deux en 2017 au Masters 1000 de Cincinnati et à Pékin, a réussi un beau parcours cette semaine avec notamment un succès de prestige sur le Bulgare Grigor Dimitrov, 3e mondial,

en demies.

Agé de 25 ans, Harrison a connu, lui, sa meilleure année en 2017 avec une victoire (la seule de sa carrière) à Memphis et une finale à Atlanta.