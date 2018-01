Tunisie : Pour un régime salarial autonome et une grille de salaires spécifique aux magistrats ( (Raoudha Grafi)

La présidente de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) Raoudha Grafi a évoqué samedi un travail en cours pour mettre en place un régime salarial autonome et une grille de salaires spécifique aux magistrats.

Le but est, a-t-elle expliqué, de protéger les magistrats contre toute forme de pression et de tentation au regard de la grande responsabilité qui leur est dévolue dans le traitement des conflits et cela en toute impartialité et indépendance.

Grafi s’exprimait en marge du Conseil national de l’AMT tenu aujourd’hui au club des magistrats à la Soukra (gouvernorat de l’Ariana).

Elle a, à cet égard, fait part des “pas positifs accomplis pour améliorer la situation financière des magistrats”. Il y a lieu aussi, a-t-elle dit, d’améliorer les conditions de travail dans les tribunaux à travers la création d’un fonds pour l’amélioration de la qualité de la justice. Ce fonds devra être financé de façon permanente, a-t-elle proposé.

La présidente de l’AMT a déclaré, d’autre part, que le Conseil national de l’association a été l’occasion d’évoquer le projet de loi sur l’inspection générale des services judiciaires proposé par le ministère de la Justice. Pour elle, l’inspection générale doit être un service autonome vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ce service doit repérer les dysfonctionnements dans le système judiciaire et avancer des propositions aussi bien en ce qui concerne l’évolution du secteur judiciaire que le recensement des dépassements pour une meilleure qualité de la justice.

Au sujet de la mise en place des juridictions administratives régionales en prévision des élections municipales prévues en mai prochain, le secrétaire général de l’AMT Hamdi Mrad a indiqué que la majorité des tribunaux administratifs dans les régions ont été installés. Des travaux d’aménagement se poursuivent toutefois à Kairouan et à Monastir.

Notons que le Conseil national de l’AMT a évoqué également les préparatifs pour l’organisation du 13e congrès de l’association.