Tunisie : Des ateliers de formation professionnelle au profit de 450 prisonnières

Le ministère de la femme, de la famille et de l’enfance démarrera bientôt l’équipement d’ateliers de formation professionnelle qui ont été crées dans neuf unités pénitentiaires et ce, pour un coût estimé à 325 mille dinars, a indiqué Moufida Tabboubi, chargée de mission au cabinet du ministère de la femme dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon la même source, 450 prisonnières devront bénéficier de ce programme dont 350 détenues à la prison de Manouba tandis que les autres sont détenues dans des prisons à Jendouba, Le Kef, Gafsa, Kasserine, Sfax, Médenine et Sousse outre les jeunes filles détenues au centre de rééducation des mineurs délinquants d’El Mghira à Ben Arous.

Le programme cible les prisonnières condamnées entre 8 mois et 5 ans de prison qui ont exprimé leur volonté de bénéficier d’une formation mais il ne concerne pas les femmes détenues impliquées dans des affaires terroristes, selon la responsable.

Les ateliers de formation sont réparties sur plusieurs spécialités comme la pâtisserie, la couture et la broderie, la coiffure et l’esthétique, la peinture, la confection de bijoux et les clubs d’informatique.

“L’objectif étant de réhabiliter les prisonnières et de renforcer leurs capacités afin qu’elles puissent réintégrer la société et éviter la récidive et ce, dans le cadre d’un programme de partenariat entre le ministère de la femme et de la justice réalisé dans le cadre d’une convention signée entre les deux parties”, a souligné Tabboubi.

Ce programme s’inscrit également dans le cadre d’un programme de développement social inscrit dans le plan de développement quinquennal de développement 2016-2020 visant à concrétiser les objectifs de développement durable comme le respect du principe de l’égalité et des droits de l’homme pour toutes les catégories sociales y compris les catégories vulnérables aux besoins spécifiques.