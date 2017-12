Tunisie : Actualité nationale de la semaine du 24 au 30 décembre 2017

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 24 au 30 décembre 2017 sur la scène nationale:

Dimanche 24 décembre 2017

-Les calculs politiques et le populisme ont entravé le lancement des réformes économiques nécessaires (Bouchamaoui)

-Arrestation de l’élément impliqué dans l’affaire de détournement d’une jeune médecin interne

-Affaire de la compagnie “Emirates”: des ONG et partis politiques tunisiens appellent à lutter contre toute mesure portant atteinte à la dignité des citoyens

-Ennahdha attachée au document de Carthage et plaide toujours en faveur du consensus “pour l’interet de la Tunisie” (Imed Khemiri)

-L’UGTT condamne la décision d’Emirates Airlines” d’interdire aux Tunisiennes d’embarquer sur ses vols

-Huit personnes blessées dans un dérapage d’un bus touristique à Béja

-Le ministère du Transport suspend les vols de la compagnie “Emirates Airlines” vers et à partir des aéroports tunisiens

Lundi 25 décembre 2017

-Trois individus interpellés à Jendouba pour apologie du terrorisme (Intérieur)

-Examen en urgence de l’interdiction de voyage des compagnies émiraties imposée aux Tunisiennes

-Affaire de la compagnie “Emirates”: Des partis politiques dénoncent une mesure “discriminatoire” à l’encontre des voyageuses tunisiennes

-La SONEDE œuvre à assurer l’approvisionnement de la ville de Touiref et les régions limitrophes en eau potable

-L’Université de Tunis El Manar classée parmi le top 800 des universités à l’échelle mondiale pour l’année 2017-2018

-Caïd Essebsi et Jhinaoui discutent des actions diplomatiques tunisiennes à la suite de l’interdiction aux femmes tunisiennes d’entrée aux Emirats Arabes Unis

-Des renseignements sur la possibilité d’un attentat aux Emirats seraient à l’origine de la mesure à l’encontre des voyageuses tunisiennes (Garrach)

-Le président turc Recep Tayyip Erdo?an à partir de mardi à Tunis à l’invitation de Béji Caïd Essebsi

-Boulangerie: Ridha Khader, le fournisseur officiel de l’Elysée : parcours d’un Tunisien digne d’un conte de fées (Reportage)

-CNAM: Mise en place de trois nouvelles mesures au profit des adhérents

-Deux membres de la katiba “Jund al-Khilafa” placés en garde à vue (Pôle judiciaire antiterroriste)

-La HAICA suspend d’un mois l’émission Khalil Tounes

-Des partis politiques s’indignent après la décision des EAU d’interdire aux Tunisiennes l’embarquement sur les vols de la compagnie émiratie

Mardi 26 décembre 2017

-L’Appel des Tunisiens à l’étranger dépose un recours contre l’ISIE pour ” excès de pouvoir ”

-Affaire de la compagnie ” Emirates ” : Création d’une cellule de suivi au Consulat de Tunisie à Dubaï

-Report sine die de l’affaire de l’assassinat de Mohamed Brahmi (Avocat)

-Au premier jour de la visite d’Erdogan en Tunisie, les journalistes tunisiens protestent devant le siège du SNJT contre l’emprisonnement des journalistes turcs

-Train de mesures pour promouvoir le secteur de la santé dans le gouvernorat de Siliana (Communiqué)

-Le port de Radès peut générer des recettes annuelles supplémentaires de l’ordre de 900 millions de dinars au profit de l’Etat (Ouided Bouchamaoui)

-Le ministre de la Défense se rend aux bases navale et aérienne de Sfax où il a pris connaissance de l’état d’avancement de la fabrication de deux patrouilleurs militaires, entreprise par la Société de constructions industrielles et navales (SCIN) installée dans la région

-L’Etat entame la régularisation de la situation foncière de 350 mille hectares de terres domaniales agricoles (Interview de Mabrouk Korchid)

-Municipales: Dix partis décident de participer avec des listes de coalition

-La Tunisie enregistre, cette année, la plus forte croissance au monde de la production d’huile d’olive

-Report, au 22 mai 2018, de l’examen de l’affaire de l’assassinat de Mohamed Brahmi

-Trois tunisiennes portent plainte contre la compagnie aérienne des EAU pour préjudice moral et matériel (Défense)

Mercredi 27 décembre 2017

-Al-Massar dénonce la visite d’Erdogan en Tunisie:

-Neuf individus interpellés pour trafic de pièces archéologiques (Intérieur)

-Ennahdha salue une ” forte ” coopération entre la Tunisie et la Turquie

-Sept individus dont deux recherchés, arrêtés pour suspicion d’appartenance à une organisation terroriste (Intérieur)

-Inauguration d’une unité de séchage des produits agricoles

-Quelque 446 préavis de grève enregistrés en 2017 dans les secteurs public et privé (Inspection du travail)

-La Tunisie et la Turquie signent quatre accords de coopération à caractère économique, militaire et environnemental

-Sport-Référendum TAP: le basketteur Makram Ben Romdhane élu meilleur sportif 2017, Maroua Amri (luttte) et Youssef Msakni (football) plébiscités

-Sport-Référendum de l’Agence TAP – Youssef Msakni désigné meilleur footballeur de l année 2017

-“La Turquie s’engage à augmenter le volume des importations des produits tunisiens” (Erdogan)

-Le PPDU critique le régime d’Erdogan et ses liens avec l’entité sioniste

-Le conseil syndical des Imams intente un procès contre l’association Shams

-Trident Energy envisage d’investir en Tunisie, environ 865 MD dans des champs pétroliers et gaziers durant les 5 prochaines années

-Report de la grève des entreprises pétrolières et de produits chimiques au 18 janvier 2018

-Eclairage du ministère de l’Agriculture concernant la mort de poissons et de mollusques dans le golfe de Gabès

-Conférence-débat de l’agence TAP: Examen des moyens de tirer profit du Mondial 2018 au plan économique et touristique

-Ennaceur s’entretient avec le président turc : L’entretien a porté sur les relations de partenariat et de coopération qui unissent les deux pays et les moyens de les renforcer dans différents domaines

-Entretien Chahed-Erdogan : Le chef du gouvernement pour “des échanges commerciaux équilibrés” entre les deux pays

-Des organisations de droits de l’homme adressent une lettre ouverte à Erdogan pour demander la “levée les restrictions aux droits et libertés”

Jeudi 28 décembre 2017

-Sept migrants clandestins secourus au large de Bizerte (Intérieur)

-Slim Riahi démissionne de la présidence de l’UPL

-Un identifiant unique pour chaque citoyen est désormais une priorité (responsable à la Présidence du gouvernement)

-Lancement d’une campagne de contrôle économique et sanitaire dans le grand Tunis à l’occasion de la fête du nouvel an

-Samira Chaouachi désignée présidente de l’UPL jusqu’à la tenue du Congrès national du parti

-Kamel Morjane appelle à une conférence nationale entre les signataires du Document de Carthage

-‘UTICA appelle les investisseurs turcs à investir en Tunisie

-Lancement de la deuxième phase de la campagne nationale ” Yakfi ” d’aide au sevrage tabagique par l’usage du téléphone mobile

-Lancement de l’initiative “Paternité positive”

-Le Taux d’inflation atteint 6,3% en novembre 2017 (BCT)

Vendredi 29 décembre 2017

-Contrôle économique et sanitaire : Saisie de 4tonnes 355kg de pâtisseries impropres à la consommation

-Mesures sécuritaires et routières à l’occasion de la fin des vacances scolaires et universitaires et de la fête du réveillon (Chibani)

-Noureddine Tabboubi affirme le rôle patriotique de l’UGTT

-“Le PDL va se présenter aux municipales sous sa propre étiquette”, selon Abir Moussi

-Le délai d’échange des billets de banque prorogé jusqu’au 31 mars 2018

-Affaires religieuses: L’inscription au pèlerinage est ouverte sur le site du ministère du 25 décembre 2017 au 14 janvier 2018

-La coalition civile pour la réforme du système éducatif appelle à la reformulation du système éducatif

-Les Tunisiens accueillent 2018 les bras ouverts mais l’esprit inquiet (micro-trottoir)

-Rentrée scolaire 2018/2019: Réouverture de 25 jardins d’enfants municipaux (Ministère de la Femme)

-La Cour des Comptes adopte le rapport sur la clôture du budget de l’Etat pour l’exercice 2015

-Intérieur : Quelque 54 mille agents tous corps confondus mobilisés en prévision de la fête du réveillon

– Le bureau politique de l’UPL refuse la démission de Slim Riahi

-Association des magistrats: Report au 6 janvier du conseil national (Raoudha Grafi)

Samedi 30 décembre 2017

-L’ISIE adresse une correspondance au Parlement sur le renouvellement du tiers des membres de son conseil

-Tounes Awalan plaide en faveur de la tenue d’un Congrès souverain pour sauver le processus transitoire de la dérive et de la récidive

-Création en 2018 de 5 nouveaux clubs itinérants pour enfants (Ministère de la Femme)

-La Tunisie fustige la ” lâche attaque terroriste ” contre une église copte en Egypte

-Le ministère de la Défense prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des festivités de fin d’année

-Saisie de 710 kg de pâtisseries impropres à la consommation à Nabeul et Sousse

-Partis politiques: Entre appels au changement du régime et peur pour les acquis démocratiques (rétrospective)

-Le syndicat de base de la Faculté de la Manouba contre le boycott des examens universitaires