Tunisie : Tounes Awalan plaide en faveur de la tenue d’un Congrès souverain

Le Mouvement ” Tounes Awalan ” (La Tunisie d’Abord) a plaidé samedi en faveur de la tenue d’un Congrès souverain qui regroupe tous les acteurs politiques et sociaux et qui devrait être couronné par la conclusion un contrat économique et social qui engage l’Etat et tous ses partenaires.

Cet appel intervient en réaction à la crise que traverse le pays au triple plan politique, économique et social, souligne-t-on dans un communiqué rendu public à l’issue de la première réunion du bureau exécutif du Mouvement.

Selon le Mouvement ” La Tunisie d’abord “, ce contrat devrait être exécuté par un gouvernement d’intérêt national apolitique et non concerné par les prochaines échéances électorales.

A cet égard, le parti a renouvelé son appel à toutes les forces politiques, sociales et civiles à agir dans l’immédiat et à assumer leur responsabilité pour sauver le processus transitoire de la dérive et de la récidive.