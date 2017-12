Ligue 2 : Résultats, buteurs et classements

Résulatts buteurs et classements au terme de la 12ème journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputée vendredi.

Poule A :

Vendredi 29 décembre

A La Marsa:

AS Marsa 2 Bilel Hadhiri (38), Marouane Triter (69)

OC Kerkennah 0

A Korba:

CS Korba 2 Hassan Khemir (29, 69)

AS Kasserine 1 Saber Trabelsi (73)

A Hammam-Sousse:

ES Hammam-Sousse 0

SS Zarzouna 0

A Sfax 2 mars:

Sfax RS 1 Seif Ayari (45)

US Tataouine 2 Sofiene Nasrallah (29), Mohamed Ali Abdessalem (90+2)

A Gafsa:

EGS Gafsa 2 Aymen Zine (55, 66)

AS Ariana 0

Classement : PTS J

1 – EGS Gafsa 24 12

2 – AS Marsa 23 12

3 – Sfax RS 20 12

– US Tataouine 20 12

5 – AS Kasserine 18 12

6 – ES Hammam Sousse 16 12

7 – OC Kerkennah 15 12

8 – CS Korba 12 12

9 – AS Ariana 10 12

10 – SS Zarzouna 7 12

Poule B

Vendredi 29 décembre

A Ben Arous:

SC Ben Arous 0

SS Sfaxien 1 Hichem Damak (38)

A Hammam-lif

CS Hammam-lif 0

CS Chebba 0

A Reguab:

EO Sidi Bouzid 4 Marouane Ben Amor (22 sp), Abdelkader Dhaou (65 sp), Bahaeddine Brahmi (67), Wajdi Mejri (70)

SA Menzel Bourguiba 0

A Ajim Djerba

AS Djerba 2 Riadh Souilimi (3 sp, 30)

Jendouba Sport 0

Samedi 30 décembre

A Béja :

O. Béja – AS Soliman arb: Sadok Selmi

Classement : PTS J

1 – EO Sidi Bouzid 20 12

2 – CS Hammam-Lif 19 12

3 – SAM Bourguiba 19 12

– Jendouba Sport 19 12

5 – SS Sfaxien 16 12

6 – CS Chebba 14 12

7 – AS Solimane 13 11

– SC Ben Arous 13 12

9 – AS Djerba 12 12

10 – O.Béja 6 11

nb: Six points ont été soustraits du total de l’Olympique de Béja en début de saison pour une sanction infligée au club nordiste par la FIFA.