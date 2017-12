Tunisie – Fête du nouvel an : Lancement d’une campagne de contrôle économique et sanitaire

Le ministère de la santé en coopération avec les ministères du commerce, de l’intérieur, de l’agriculture et des ressources hydrauliques, ont lancé jeudi, à l’occasion de la fête du nouvel an, une campagne de contrôle économique et sanitaire visant les établissements et les locaux de fabrication et de commercialisation des pâtisseries dans le grand Tunis.

Le directeur de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement au ministère de la santé, Mohamed Rebhi, a indiqué dans une déclaration à la TAP que l’objectif de cette campagne est la contribution à la protection des consommateurs du danger des produits patissiers impropres à la consommation et garantir une transparence dans les transactions économiques.

Quelque 90 contrôleurs de santé et de brigades économiques, des médecins ainsi que des sécuritaires répartis en 20 équipes sont mobilisées dans différentes zones du grand Tunis, a précisé Rebhi.

Les services de contrôle d’hygiène ont assuré durant la période écoulée de l’année 2017, 15500 opérations de contrôle des locaux de fabrication et de commercialisation de pâtisseries avec proposition de fermeture de 85 locaux en infraction aux normes d’hygiène et la saisie et la destruction d’une quantité de plus de 13.5 tonnes de pâtisseries impropres à l a consommation, dont7.5 tonnes durant les deux dernières semaines, selon la même source.

Quelque 3350 kg de pâtisseries impropres à la consommation ont été saisies mercredi a encore précisé Rebhi.

Le ministre de la santé, Imed Hammami a souligné pour sa part lors du coup d’envoi de la campagne l’importance de cet évènement, durant cette période, afin d’assurer une meilleure protection sanitaire des citoyens.