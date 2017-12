Référendum de l’Agence TAP : Maroua Amri élue meilleure sportive de l’année 2017

La lutteuse Maroua Amri a été élue mercredi, meilleure sportive tunisienne de l’année 2017, lors du référendum annuel organisé par l’Agence Tunis Afrique Presse.

Amri, médaillée de bronze au jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 et championne d’Afrique en titre, a été plébiscitée en obtenant 633 points devant la judokate Nihel Chikhrouhou (461 points )et l’escrimeuse Azza Besbès (434 points).

La lutteuse succède à l’escrimeuse Ines Boubakri.

Chez les hommes, le basketteur Makrem Ben Romdhane été désigné meilleur sportif avec 544 points et les athlètes Walid Ktila et Maroua Amri ont été plébiscités meilleurs sportifs paralympiques avec respectivement 619 points et 600 points.

Rappelons que le référendum de la TAP comprend cinq concours (meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur football et meilleur sportif et sportive paralympique) auxquel ont pris part de nombreux journalistes sportifs représentant plus d’une cinquantaine organes de la presse écrite, télevisée, audiovisuelle et électronique et des entraineurs et techniciens des clubs de la ligue.

Outre le concours officiel, un autre concours a été ouvert au public à travers un vote sur le site web de l’agence TAP (tap.info.tn).

Meilleure sportive 2017

1. Maroua Amri (lutte) 633 points

2. Nihel Chikhrouhou (judo) 461

3. Azza Besbès (escrime) 434

4. Sarra Besbes (escrime) 418

5. Asma Belli (pétanque) 282