Afrique Assistance prendra de nouveau soin des conducteurs tunisiens durant le réveillon

Afrique Assistance, dans la nuit du 31 décembre, la plus meurtrière en termes d’accidents routiers, prendra de nouveau soin des conducteurs tunisiens, grâce à

سلامتك SALAMTEK

Même si depuis 2014, la Tunisie a réussi à sortir de sa funèbre position de pays le plus meurtrier au monde en termes d’accidents de la route (par rapport à son nombre d’habitants), elle ne réussissait pas en 2016 à sortir du pool des dix premiers pays au monde à afficher le plus grand nombre d’accidents de la route et de victimes.

Rappelons que, dans le monde, plus de 1,25M de personnes sont victimes d’accidents de la route. 48% de ces personnes tuées ont entre 18 et 44 ans . (Source OMS). En Tunisie, durant les quatre premiers mois de 2017, déjà 404 Tunisiens avaient perdu la vie lors d’accidents de la route (Source ONSR)

Afrique Assistance, grâce à son opération « SLAMTEK » سلامتك avait sans aucun doute épargné d’autres vies en raccompagnant à leurs domiciles 53 conducteurs qui avaient réalisé qu’ils n’étaient pas en état de reprendre leurs véhicules.

Afrique Assistance va encore plus loin, cette année, dans son opération سلامتك

Afrique Assistance, depuis l’immense succès de سلامتك l’an passé, a décidé d’aller plus loin dans ses efforts et sa volonté de se mettre au service des conducteurs durant la nuit du 31 décembre prochain, en englobant également Hammamet, Sousse et Djerba dans son champ opérationnel.

Un autre changement : les professionnels d’Afrique Assistance, répondant toujours à l’appel, viendront cette année avec leurs camions de remorquage pour ramener à la fois le conducteur et son véhicule à la maison.

سلامتك est un service entièrement gratuit offert par Afrique Assistance

Entre une heure et trois heures du matin, le 1er janvier 2018, à partir de la zone de Gammarth à Tunis, mais aussi à Sousse, Hammamet et Djerba, les équipes d’AFRIQUE ASSISTANCE seront mobilisées pour répondre « présent » aux conducteurs et à leurs passagers …

Il suffira, pour ces personnes, d’appeler le 71 104 598 et de demander le service سلامتك pour être mis en relation avec un chargé d’assistance qui mettra à leur service, le moyen le plus adéquat pour un bon retour à la maison.

Pour le conducteur, ce service sera entièrement gratuit et offert par AFRIQUE ASSISTANCE dans un but très précis : soutenir les actions de prévention routière et réduire le nombre d’accidentés durant cette nuit du réveillon.

« Pour la deuxième année consécutive et devant les chiffres meurtriers des accidents routiers qui viennent chaque année endeuiller de nombreuses familles tunisiennes, Afrique Assistance veut réagir en espérant réduire le nombre des accidents durant cette nuit qui, en aucun cas, ne peut être reliée au malheur, mais plutôt à la festivité et à la joie d’être ensemble… Nous pratiquons l’assistance en Tunisie depuis 1991.. Assister les Tunisiens et les Tunisiennes, dans leur pays ou à l’étranger, fait partie de notre ADN d’entreprise citoyenne. Merci d’avance à toutes nos équipes de remorqueurs qui seront mobilisées pour l’opération سلامتك » déclarait Souheil Ben Halima, Directeur Général d’Afrique Assistance.

A propos :

AFRIQUE ASSISTANCE, première compagnie d’assistance automobile en Tunisie, est le fruit de la collaboration entre l’assureur espagnol MAPFRE et une grande partie des compagnies d’assurances tunisiennes. MAPFRE, groupe multinational d’assurance directe dont les activités englobent également la réassurance, l’assistance et les risques spéciaux emploie plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 50 pays et est le leader du marché espagnol.