La société “Marsa Enchères” lance la 1ère vente aux enchères d’œuvres d’art contemporain en Tunisie

La première vente aux enchères d’œuvres d’art contemporain en Tunisie vient d’être lancée par la société “Marsa Enchères” à travers le lancement d’une plateforme “www.marsa-encheres.com”.

Erigée par le fondateur de la Galerie Alexandre Roubtzoff Seif Chaouch, la société “Marsa Enchères” est à la fois une galerie d’art et un hôtel de ventes.

La première vente aux enchères d’œuvres d’art contemporain démarrera par une vente en ligne qui débutera le 17 janvier 2018 à 16h sur la plateforme et se terminera le mercredi 31 janvier 2018 à 16h00.

A cette occasion, la Galerie Alexandre Roubtzoff invite les artistes, les institutions et les particuliers désireux d’inclure leurs œuvres à cette vente de contacter la Galerie au plus tard le dimanche 14 janvier 2018, date de la clôture du catalogue, lit-on dans un communiqué dont l’agence TAP a reçu une copie.

Treize œuvres d’artistes tunisiens contemporains sont déjà consultables en ligne et dont les enchérisseurs anonymes ont commencé déjà à donner leur estimation. Les estimations se poursuivent jusqu’à la date du début de la vente aux enchères.

A travers cette manifestation, première en son genre en Tunisie, la Galerie Alexandre Roubtzoff ambitionne de proposer une nouvelle manière de vente et d’exposition des œuvres d’art parallèlement à la manière traditionnelle. Trois types de vente seront ainsi proposés par la Galerie à savoir : la vente en ligne à travers la publication d’un catalogue réunissant un ensemble d’œuvres d’art mis aux enchères, sans mise à prix mais avec prix de réserves, la vente directe des œuvres présentées sur le site et en salle à des prix fixes et la vente live qui est une vente aux enchères d’un ensemble d’œuvres d’art qui se déroulera le même jour en salle. La vente live peut être suivie par vidéo depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet.

Dans le même contexte, la Galerie propose des “journées marteau gratuites” pour se former et s’initier aux enchères tous les jours de 10h30 à 19h00 sauf le lundi.

“Marsa Enchères” est ainsi la première maison de ventes aux enchères en Tunisie, spécialisée dans les œuvres d’art: peintures, sculptures, mosaïques, céramiques, tapisseries, gravures etc. Ce nouveau statut permet à la Galerie de devenir le vis à vis de tout artiste, particulier, collectionneur, association, hôtel, banque … désirant estimer gratuitement, expertiser, et vendre ses œuvres d’art, aux enchères ou en ventes directes, en toute transparence et au meilleur prix.

C’est un lieu d’échange permanent où les collectionneurs et amateurs, auront un réservoir inépuisable d’œuvres d’art, exposées à la fois à la Galerie située au centre de la Marsa (Banlieue Nord de Tunis) et en parallèle consultable sur la plateforme “www.marsa-encheres.com”. En plus de la vente en ligne et de la consultation du catalogue de la Galerie, la plateforme propose grâce à sa rubrique “Biographie” une base de donnée des différents artistes ayant travaillé sur la Tunisie depuis 1830 jusqu’au nos jours.

La Galerie Alexandre Roubtzoff est fondée en 2014. Elle a à son effectif plus de 30 expositions faisant participer plus de 60 artistes contemporains, tunisiens et étrangers. Elle a pour objectif de créer une vitrine virtuelle de l’art contemporain tunisien. Ses expositions et son catalogue en ligne seront visibles sur www.marsa-encheres.com en cliquant sur Galerie Alexandre Roubtzoff.