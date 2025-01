Migration irrégulière à Sfax : Une charge économique annuelle de 70 millions de dinars

La Tunisie supporte la charge économique de près de 50 mille migrants clandestins installés dans la région de Sfax, soit 68 millions de dinars (MD), selon une étude sur l’impact économique de la présence des immigrés irréguliers à Sfax.

Cette étude réalisée par Mourad Hattab, spécialiste en risques financiers, montre que ce coût comporte les dépenses relatives à la santé, au logement, aux services généraux, à l’assainissement et à d’autres besoins de base.

Annuellement, le coût de la santé est estimé à 200 dinars et celui du logement s’élève à 600 dinars (le coût de logement individuel est fixé à 50 dinars mensuellement), avec d’autres coûts des services généraux de 360 dinars (le coût des services généraux est fixé à 30 dinars par mois par individu).

Il s’agit également des charges de l’assainissement et de l’hygiène qui sont estimées à 50 dinars par an et par individu, en plus d’autres coûts (éducation et insertion), qui frôlent les 150 dinars annuellement selon les données de cette étude.

Pour Hattab, si l’on ajoute les charges liées au développement, estimées à 50 millions de dinars (MD), comme budget alloué annuellement à la région, la charge des migrants irréguliers à Sfax s’élève à 70 MD chaque année.

L’évaluation des répercussions économiques de la présence des migrants irréguliers à Sfax est basée sur les données disponibles sur les dépenses publiques, les coûts des migrants et leurs impacts sur des secteurs clés tels que le marché du travail, la santé, le logement et l’éducation.

Les coûts ont été calculés à partir d’hypothèses réalistes et de comparaisons avec des situations similaires dans d’autres régions. L’étude a été réalisée en marge des récents dialogues et débats à l’échelle nationale sur la présence des migrants irréguliers dans le pays. Une journée d’étude a été organisée, le 22 janvier 2025, à l’Assemblée des Représentants du Peuple parlementaire sur “la migration irrégulière en Tunisie.