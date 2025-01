La Tunisie se classe deuxième en Afrique dans l’industrie des composants automobiles

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a révélé que la Tunisie occupe la deuxième position en Afrique dans le secteur de la fabrication de composants automobiles. Elle a souligné l’engagement du pays à renforcer sa position en tant que plateforme reliant le Nord et le Sud, mettant en avant l’importance des compétences et de l’expertise nationale, ainsi que de la coopération entre les secteurs public et privé. Cette avancée résulte également d’un partenariat tripartite, qui favorise les échanges commerciaux et l’accès aux marchés internationaux.

Lors d’un débat organisé dans la capitale, en marge du Forum de la coopération économique, du développement durable et de la construction de ponts, la ministre a affirmé que le gouvernement se concentre sur le développement d’un secteur industriel plus compétitif, innovant et respectueux de l’environnement. Elle a précisé que son ministère accorde une priorité particulière aux secteurs porteurs à forte valeur ajoutée, tels que la fabrication de composants automobiles, d’avions, ainsi que les industries alimentaires, textiles, électroniques, électriques et pharmaceutiques.

Un entretien bilatéral a eu lieu entre la ministre et la directrice sud-africaine de Volkswagen, portant sur les opportunités de renforcer la coopération entre les deux parties et attirer de nouveaux investissements dans le secteur des composants automobiles. Ce forum, soutenu par l’initiative allemande “Investir dans l’emploi”, a pour objectif de promouvoir un travail décent et une transition équitable, en soutenant les petites et moyennes entreprises en Tunisie. Il fait partie d’un programme visant à stimuler la coopération entre le Sud et le Nord, de 2020 à 2025.