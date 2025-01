Football : L’Espérance de Tunis confirme la déposition d’une réclamation contre l’O.Béja

L’Espérance Sportive de Tunis a confirmé, ce vendredi, avoir déposé une réclamation contre l’Olympique de Béja pour le non-paiement des amendes infligées à certains de ses joueurs lors des précédentes journées.

Selon une source responsable au sein du club, cette réclamation a été déposée jeudi et a été confirmée aujourd’hui, conformément aux procédures en vigueur auprès de la Ligue Nationale de Football Professionnel. Le club a fourni tous les éléments nécessaires, y compris les arguments et les preuves, pour soutenir cette démarche.

Le match entre l’Espérance de Tunis et l’Olympique de Béja, joué mercredi dernier dans le cadre de la mise à jour de la 14e journée du championnat de la Ligue 1, s’est terminé sur un score de 1 but partout.

Le club sang et or occupe actuellement la 5e place avec 27 points, à 7 longueurs du leader, l’US Monastir. Le club a encore deux matches en retard à disputer, contre l’US Monastir et l’US Tataouine, comptant pour les 15e et 16e journées du championnat.