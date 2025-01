L’intelligence artificielle au service du secteur pharmaceutique tunisien : une révolution en marche

Le président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie, Mustapha Al-Arousi, a souligné l’importance de l’intelligence artificielle dans tous les domaines, en particulier dans le secteur pharmaceutique.

Lors d’une conférence de presse annonçant la 24e édition du Forum international des pharmaciens, prévue du 30 avril au 2 mai 2025, sous le thème “Le rôle de l’intelligence artificielle dans le secteur pharmaceutique”, il a précisé que la Tunisie est un leader dans le domaine des technologies modernes, ce qui lui permet de se distinguer mondialement dans la production pharmaceutique. Al-Arousi a également évoqué la numérisation du secteur de la santé en général, et du secteur pharmaceutique en particulier, à travers le développement du système d’information de l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé, un événement majeur qui témoigne de l’alignement de la Tunisie sur les standards numériques mondiaux. Cette avancée permettra au pays d’accéder à de nombreux marchés internationaux, d’autant plus que les législations nationales sont à la pointe et favorisent pleinement cette évolution.