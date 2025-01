Afifa libérée suite à son jugement en appel

L’influenceuse Afifa a été libérée, a annoncé son avocat, Mounir Ben Salha, mercredi 22 janvier 2025, après que la cour d’appel a rendu son jugement. Initialement condamnée en première instance à une peine de prison de 18 mois, elle a vu sa situation réévaluée, entraînant sa libération.

Son mari, Ramzi, avait lui été condamné à une peine de trois ans et deux mois de prison. Les audiences en appel concernant cette affaire, dans laquelle des créateurs de contenu ont été jugés pour la diffusion de contenus jugés contraires aux bonnes mœurs, ont débuté ce même jour. En novembre 2024, deux autres créateurs populaires, Lady Samara et Khoubaib, avaient été condamnés respectivement à trois ans et deux mois, ainsi qu’à quatre ans et six mois de prison. Ils sont accusés d’atteinte à la pudeur publique et de diffusion de contenus qui dégradent les normes sociales et morales, suscitant des inquiétudes quant à l’influence négative sur les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux.