Football- Mondial des clubs de la Fifa : Ouverture de la billetterie

Les ventes des billets pour les matches de la Coupe du monde des clubs ont débuté hier jeudi et les billets sont disponibles sur la plateforme FIFA.com/tickets, rapporte la Fifa sur son site officiel.

Cette possibilié d’obtenir des places pour assister à la compétition mondiale phare des clubs de football coïncide avec le lancement de la tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui permettra aux équipes et à leurs supporters de découvrir de près le trophée qui sera remis pour la toute première fois le 13 juillet prochain au MetLife Stadium de New York – New Jersey, ajoute la même source.

Les billets grand public pour la phase à élimination directe sont disponibles à partir de 50 USD (hors taxes et frais éventuels) pour les places en catégorie 4, avec une grille tarifaire différente d’un match à l’autre. Les places étant attribuées selon le principe du “premier arrivé, premier servi” – ce qui permet de confirmer les achats immédiatement –, les personnes intéressées sont encouragées à se manifester rapidement, note la FIFA.

La FIFA a réservé un contingent de billets destinés aux supporters des clubs engagés dans la compétition, pour les matches dans lesquels leur équipe est impliquée. Les fans ont ainsi la possibilité de demander des billets conditionnels pour tous les matches, y compris la finale, mais ne recevront la confirmation que si leur club se qualifie pour le match en question. Ces billets sont disponibles à partir de 36 USD (taxes et frais compris), dans des catégories de prix dédiées.

Les supporters des clubs participants pourront se rendre sur FIFA.com/tickets et à surveiller les informations fournies par leur club respectif pour en savoir plus sur les conditions d’accès à ce quota.

En prévision de la forte demande, la FIFA ajoute que FIFA.com/tickets est la plateforme officielle et privilégiée pour l’achat de places pour la compétition. Les formules d’hospitalité seront mises en vente prochainement, mais les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur FIFA.com/hospitality.

La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui verra s’affronter 32 des meilleurs clubs du monde issus des six continents, dont l’Espérance de Tunis, débutera le samedi 14 juin à Miami. Au total, 63 matches seront disputés dans 12 stades des États-Unis, la grande finale étant programmée le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey.