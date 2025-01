Soldes d’hiver : Quelque 1700 points de vente devront participer

Quelque 1700 points de vente devront participer aux soldes d’hiver 2025 qui démarreront, le 15 janvier 2025, a fait savoir le président de la Chambre syndicale nationale des commerçants de prêt-à-porter relevant de l’UTICA, Mohsen Ben Sassi.

Ben Sassi a rappelé que les soldes, qui durent six semaines, concerneront les vêtements, les chaussures et les électroménagers et coïncident avec des périodes importantes à savoir Ramadan et Aid el Fitr.

Et d’ajouter que les commerçants devront appliquer au moins un taux de promotion de 20% même sur les nouvelles collections.

Ben Sassi a appelé par ailleurs les consommateurs qui constatent des manipulations au niveau des prix, à appeler le numéro vert du ministère du Commerce et du développement des exportations, soulignant que la chambre dénonce ces pratiques et incite à des soldes effectives pour contribuer à la lutte contre la hausse des prix.

Le ministère du Commerce a décidé le démarrage exceptionnel des soldes d’hiver 2025, à partir de mercredi 15 janvier 2025.

Cette décision a été prise dans le cadre de la dynamisation de l’activité économique et le renforcement du pouvoir d’achat du consommateur, a expliqué le ministère dans un communiqué publié, le 3 janvier.

Au cours des soldes d’hivers de 2024, le nombre d’entreprises participantes (du 1er février au 15 mars 2024) a régressé de 7%, pour atteindre 941, contre 1 011 lors des soldes d’hiver de 2023, d’après les données du ministère du Commerce et du développement des exportations.

Cependant, le nombre des points de vente a augmenté de 9%, pour atteindre 2111, contre 1929, pendant les soldes de 2023.