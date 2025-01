Décès de l’écrivain Abdelaziz Chebil, figure de la littérature tunisienne

L’écrivain et universitaire Abdelaziz Chebil s’est éteint ce vendredi 10 janvier 2025, à l’âge de 75 ans, comme l’a annoncé sa famille. Originaire de Teboulba, il était docteur en littérature et avait consacré sa vie à la promotion de la culture et de la littérature tunisiennes. Professeur passionné, il a également marqué le paysage médiatique en produisant et animant des émissions littéraires et culturelles sur Radio Monastir. En 2006, il a joué un rôle essentiel dans la fondation de la Radio Culturelle de Tunis. Auteur prolifique, il laisse derrière lui un héritage riche à travers ses nombreuses publications. Que son âme repose en paix.