Ghaza : plus de 12.000 personnes nécessitent une évacuation médicale

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a attiré l’attention sur l’urgence d’évacuer plus de 12 000 Palestiniens nécessitant des soins médicaux spécialisés hors de la bande de Gaza.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé via un communiqué publié sur les réseaux sociaux que l’organisation, en collaboration avec ses partenaires, a facilité récemment l’évacuation médicale de plusieurs patients. Cela inclut quatre patients et cinq accompagnateurs transférés en Jordanie, ainsi que six enfants et leurs cinq accompagnateurs envoyés aux États-Unis pour recevoir des soins spécialisés.

Dans son message, Tedros a insisté sur la gravité de la situation à Gaza, où des milliers de personnes nécessitent encore une prise en charge médicale urgente à l’étranger. Il a également exhorté Israël à accélérer et à augmenter le nombre d’autorisations pour ces évacuations médicales, tout en appelant à l’ouverture et à l’utilisation de tous les couloirs et passages frontaliers disponibles pour garantir des transferts sécurisés.

Cette situation met en lumière les défis humanitaires critiques dans la région et l’importance d’une réponse rapide pour sauver des vies.