Tragique accident à Bir El Haffey : trois morts, dont un nourrisson !

Un tragique accident de la route s’est produit sur la route nationale N°3, reliant Tunis à Gafsa, précisément dans la région de “El Nawaïl”, relevant de la municipalité de Bir El Haffey. Deux véhicules légers se sont percutés, faisant trois morts sur le coup, dont deux adultes et un nourrisson. Quatre autres personnes ont été blessées, certaines gravement. Les équipes de la protection civile sont rapidement intervenues avec plusieurs ambulances pour transporter trois blessés au centre hospitalier régional de Sidi Bouzid et un autre à l’hôpital local de Bir El Haffey. Les autorités de Sidi Bouzid ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident tragique.