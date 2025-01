Liverpool, leader incontesté du championnat d’Angleterre partira largement favori contre Manchester United samedi, en match de la 20e journée de la Premier league.

Cette confrontation est plus prestigieuse historiquement que si l’on regarde la forme respective des protagonistes. Le Liverpool de l’entraineur Arne Slot est une armada qui domine la Premier league (six points d’avance sur Arsenal avec un match en moins) et la Ligue des champions (six victoires en six matches). Les coéquipiers d’un Mohamed Salah en grande forme ne pourraient faire qu’une bouchée de Manchester United, en perpétuelle crise depuis plusieurs années et encore depuis le début du mandat de Rúben Amorim (trois défaites d’affilée fin 2024).

Les fans anglais pourront aussi se délecter d’un choc beaucoup plus équilibré sur le papier entre l’inconstant Tottenham (11e) et un Newcastle vigoureux (5e), samedi.

Le Manchester City de Pep Guardiola (6e), qui cherche à confirmer un léger regain de forme après son étonnante crise, affronte West Ham (13e) samedi.

Programme de la 20e journée:

Samedi

Tottenham – Newcastle

Aston Villa – Leicester

Bournemouth – Everton

Manchester City – West Ham

Crystal Palace – Chelsea

Southampton – Brentford

Brighton – Arsenal

Dimanche

Fulham – Ipswich Town

Liverpool – Manchester United

Lundi

Wolverhampton – Nottingham Forest